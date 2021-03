Ricardo Mexia é o director da campanha de Carlos Moedas em Lisboa

A candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa apresentou esta quarta-feira à tarde o seu primeiro outdoor de campanha, assim como o director de campanha: o médico de Saúde Pública e epidemiologista Ricardo Mexia.

Ricardo Mexia é o segundo perito que ganhou protagonismo durante a pandemia a ser convidado para integrar a campanha de Carlos Moedas. O primeiro foi o virologista Pedro Simas, que será o responsável pela elaboração de um plano para preparar Lisboa para futuras pandemias.

“Pai de 3 rapazes enérgicos, viajante compulsivo e cidadão do mundo”, como é descrito no seu currículo, Ricardo Mexia licenciou-se em Medicina em 2002 pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e concluiu o mestrado em Saúde Pública onze anos depois, na Escola Nacional de Saúde Pública. Em 2016, tornou-se presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e, desde 2019, é auditor de Defesa Nacional e vice-presidente da secção de Controlo de Doença Transmissível da Federação Europeia de Saúde Pública.

Actualmente, integra o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, onde desenvolve o seu trabalho na área das doenças transmissíveis e da vigilância epidemiológica, sendo também formador de diversos cursos.

​As suas ligações ao PSD não são de agora. É membro suplente da Assembleia de Freguesia do Lumiar desde 2017, membro do secretariado executivo dos TSD e coordenador para a área da Saúde no conselho estratégico na distrital de Lisboa do partido.

No primeiro cartaz da candidatura, colocado na Praça Marquês de Pombal, pode ler-se a frase “Lisboa pode ser muito mais do que imaginas”, numa fundo azul, sem símbolos partidários e com o candidato Carlos Moedas recortado e a sair do outdoor, como tem sido habitual nas campanhas desenhadas pela agência Mosca.