Comissão para aprofundamento da autonomia dos Açores divide constitucionalistas

No plenário de Fevereiro, todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional dos Açores decidiram, por unanimidade, criar a Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, que será presidida pelo anterior presidente do governo regional, o socialista Vasco Cordeiro. A comissão pretende continuar o trabalho feito pela Cevera, uma comissão idêntica criada na legislatura anterior, com o intuito de reformar a autonomia regional. Tratando-se de um ponto consensual entre os partidos, o processo foi pacífico. Menos pacíficos, contudo, são os objectivos da comissão publicados em Diário da República — pelo menos para os constitucionalistas.