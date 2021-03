Há uma millennial na corrida ao lugar de Guterres: Arora Akanksha quer mudar a ONU

Arora Akanksha tem pressa em vestir o cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), já que esta “não cumpriu a promessa que fez ao mundo há 75 anos”. Foi recrutada pelas Nações Unidas para a equipa de reforma financeira, em 2016, como auditora. Descontente com a prestação da organização, e com um toque de audácia, manifestou em Fevereiro a sua intenção em disputar a liderança, numa carta endereçada ao presidente da Assembleia Geral da ONU e aos embaixadores dos 193 países-membros. Em entrevista ao P3 explica porque é a pessoa indicada para concretizar a reforma da ONU, numa altura em que António Guterres já demonstrou interesse em exercer o cargo por mais cinco anos, quando o seu mandato terminar no final do ano.