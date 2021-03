Google vai começar a mostrar aos condutores rotas amigas do ambiente

A aplicação Google Maps vai começar a direccionar os condutores para rotas que se estimem gerar emissões de carbono mais baixas, com base no trânsito, em declives e noutros factores, anunciou a empresa nesta terça-feira, 30 de Março.

O Google, do grupo Alphabet Inc, disse que a funcionalidade seria lançada no final deste ano nos Estados Unidos da América e acabaria por chegar a outros países como parte do compromisso em ajudar a combater as alterações climáticas através dos seus serviços.

A menos que os utilizadores optem por não a utilizar, a rota-padrão será a “amiga do ambiente”, quando comparada com outras opções que demorem aproximadamente o mesmo tempo, afirmou a Google. Sempre que as alternativas forem significativamente mais rápidas, o Google vai mostrar opções e deixará os utilizadores comparar as emissões estimadas.

“O que estamos a ver é que para cerca de metade das rotas somos capazes de encontrar uma opção mais amiga do ambiente com um custo de tempo mínimo ou nulo”, revelou Russell Dicker, director de produto da Google.

A Google diz obter as estimativas das emissões através de testes realizados em diferentes tipos de veículos e configuração de estradas, com base em conhecimentos do Laboratório Nacional de Energias Renováveis (NREL) dos Estados Unidos. Os dados relativos às estradas vêm dos carros Street View, assim como das imagens aéreas e de satélite.

O efeito potencial sobre as emissões que esta funcionalidade pode ter não é claro. Mas num estudo com 20 pessoas na Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach, em 2020, os investigadores descobriram que os participantes estavam mais inclinados a considerar as emissões de carbono na selecção de rotas depois de testarem a aplicação que mostrava as estimativas.

O anúncio da Google inclui alterações adicionais centradas no clima. A partir de Junho, a aplicação começará a avisar os condutores de que estarão prestes a viajar por zonas de baixas emissões, onde alguns veículos são restringidos na Alemanha, França, Holanda, Espanha e Reino Unido.

Nos próximos meses, os utilizadores da aplicação Maps poderão comparar carros, bicicletas, transportes públicos e outras opções de viagem num único sítio, em vez de alternarem entre diferentes secções.