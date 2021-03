A culpa não é do morcego, nem do pangolim

Dizia Shakespeare que a culpa não estava nas estrelas, mas em nós mesmos. Diremos nós agora que não vale a pena procurar no morcego ou no pangolim culpas que a nós pertencem.

Se a teoria dominante sobre a Peste Negra estiver certa, o bacilo que a provocava era transportado por pulgas que infestavam ratos ou cavalos e que, com as caravanas e barcos de uma certa globalização medieval transitaram da China — província de Hobei, cidade de Wohan — em meados do século XIV. Ou seja, a Peste Negra veio com as atividades dos humanos. Mas não foi culpa dos humanos.