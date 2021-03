Novo Museu Judaico de Lisboa irá contar a história de “resiliência e esperança” de um povo

A celebração do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Hagadá aconteceu esta quarta-feira e marcou o arranque do projecto do Tikvá - Museu Judaico de Lisboa, em Belém.

No dia em que se celebra o bicentenário da extinção da Inquisição, passo fundamental para a abertura do caminho da liberdade religiosa, foi dado o primeiro passo para o arranque do projecto do Museu Judaico de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Hagadá, uma associação de âmbito privado sem fins lucrativos, responsável por construir, instalar e gerir o museu, assinaram nesta quarta-feira o protocolo de colaboração, onde ficou acordado o direito de superfície do terreno onde será construído o museu por um período de 75 anos que pode ser renovado.