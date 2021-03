Igreja de Santa Clara “vai ser a grande surpresa” para quem visita o Porto

Quando reabrir ao culto e à visitação, o que deverá acontecer até ao início do Verão, a Igreja de Santa Clara do Porto “vai ser a grande surpresa para quem visita o Porto”. De saída da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), para assumir o lugar de director do Museu Nacional Soares dos Reis, António Ponte não tem dúvidas em eleger a intervenção neste monumento do barroco Joanino como um dos marcos dos sete anos em que esteve à frente da DRCN. “Ninguém tem a noção do que ali está. É verdadeiramente extraordinário”, insiste.