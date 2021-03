Páscoa: momentos “doces” em família

Que esta Páscoa seja um momento de ressurreição de tudo o que há de melhor em cada um de nós e de criação de bons momentos em família (ainda que não com a família alargada, mas com a possível).

A Páscoa — sendo uma época com simbologia religiosa, para os cristãos é a celebração da Ressurreição de Jesus Cristo e para os judeus a festa anual em memória da sua saída do Egipto —, é, por excelência, a par com o Natal, uma época de convívio com a família.

No entanto, já no ano passado, fruto da pandemia, a Páscoa teve de ser vivida e celebrada de forma diferente pelas famílias. E este ano? Soubemos que continuaremos a ter restrições, mas, independentemente das mesmas, a diversão entre pais e filhos pode e deve sempre existir, mesmo que dentro de casa ou nos arredores da mesma, visto que o dever de confinamento se mantém. A origem da palavra Páscoa é hebraica (Pesach) e significa passagem, sendo que esta altura esteve sempre associada a uma simbologia que representa a renovação da vida e a celebração da mesma. Ora, sabendo que as aulas presenciais para todos os níveis de ensino só recomeçarão depois da Páscoa, esta marcará também uma passagem e um ponto de mudança, quanto mais não seja, de rotinas. Será também um óptimo período de reflexão e balanço de como nos adaptámos às aulas online, ao teletrabalho e de aproveitarmos a pausa lectiva com os nossos filhos para lhes proporcionar momentos divertidos e felizes de brincadeiras e actividades em família.

Bem sei que tudo seria mais fácil se pudéssemos estar na realidade pré-pandemia, mas não sendo possível, tudo depende da nossa atitude para que os momentos de descontracção sejam uma realidade, ainda que, só tenhamos o fim-de-semana prolongado da Páscoa para usufruir de tempo de qualidade com os nossos filhos. Escolho lamentar-me com o que não posso ou não consigo fazer ou aproveito o tempo disponível com actividades que estão ao meu alcance fazer? Quero aproveitar este momento para desenvolver a resiliência, ajudando os meus filhos a encontrarem formas divertidas de estar em família?

Que tal criar novos hábitos e tradições nesta Páscoa?

Vou deixar-vos algumas propostas que sugiro que adaptem às vossas realidades, imaginando e criando, em conjunto, up dates das mesmas apelando à criatividade e imaginação de toda a família.

E se, em vez da tradicional troca de ovos, coelhos da Páscoa e amêndoas, dedicarmos algum tempo a fazer os nossos presentes simbólicos com mensagens de Esperança e Motivação? Mensagens essas, personalizadas, que transmitam ao outro tudo o que sentimos por ele. Imaginem a alegria dos avós ao receberem um coelhinho feito com rolos de papel higiénico, pintado e decorado pelos netos com a simples mensagem “Temos saudades vossas! Gostamos muito dos avós!”. Ou quem sabe um coelhinho em papel, mas em que as orelhas e as patas são as mãos e os pés dos netos. É fácil: passam tinta nos pés e nas mãos dos vossos filhos e fazem os moldes no papel. As crianças simplesmente adoram!

Ou, quem sabe, pintar ovos em papel, com rolhas de garrafas, embebidas em tinta, fazendo uma pintura por pontos. Ou até cortar ao meio uma batata, fazer alguns cortes e impregná-la com tinta, transformando-a num carimbo muito original.

Com os filhos mais velhos, também poderão viver verdadeiros momentos de diversão em família, através de Tik Toks bem divertidos. Filmem uma coreografia em conjunto e enviem aos familiares com mensagens positivas.

Uma tradição que não é nova e que já muitas famílias fazem, pode e deve ser recriada nesta Páscoa: a caça aos ovos. E aqui podem fazê-lo de várias formas e em diferentes contextos. Podem simplesmente esconder os ovos de chocolate pelo jardim ou pela própria casa e irem à procura. Ou podem criar os próprios ovos que vão esconder e no final, ter realmente uma recompensa docinha (ovos, amêndoas, o que mais gostarem). Ou podem aliar à busca dos ovos pistas, do género de peddy paper ou percurso de orientação. Ou até mesmo perguntas, tipo quiz e/ou tarefas para realizar antes de encontrar cada ovo.

Falando em quiz, podem fazer um sobre a Páscoa, ficando a conhecer as tradições existentes pelo mundo, a origem de determinada simbologia ou até, um quiz mais personalizado, incluindo perguntas sobre a família e as tradições familiares desta época.

Construam, em família, uma história sobre a Páscoa ou sobre outra temática que prefiram e com isso estarão a desenvolver as competências de escrita, a imaginação e criatividade. Se os vossos filhos têm mais habilidade para o desenho, façam uma bande desenhada.

Caso tenham espaço para o fazer, também podem apostar nos jogos tradicionais: uma corrida de sacas (poderá não ser em casa, mas num espaço exterior acessível e que possam utilizar em segurança); o jogo de transportar um ovo numa colher e ter que fazer determinado percurso sem o deixar cair; o jogo do rabo do coelho (uma adaptação do jogo do rabo do burro, onde têm que ter um desenho dum coelho, pendurado no sítio que acharem mais conveniente e depois terem um algodão ou pompom com algo que cole, para de olhos fechados com indicações de outra pessoa, colocarem o rabinho do coelho no sítio correcto); o jogo das latas (aproveitar latas, ou outras embalagens que tenham em casa e empilhá-las para depois as derrubar com uma bola, por exemplo). Podem também construir um jogo Twister caseiro com bolas ou quadrados de cores diferentes recortados pelos vossos filhos e um dado ou papéis com as mesmas cores que levarão a momentos de contorcionismo divertidos para conseguir colocar pés e mãos nas cores correctas.

Os velhinhos jogos de tabuleiro também podem ser grandes aliados nestes momentos de descontracção em família. E porque não dar-lhes um toque actual? Joguem ao jogo #hashtag. Não conhecem o jogo? Fácil. Utilizem as vossas galerias de fotografias do telemóvel e o objectivo é encontrar os #hashtags mais originais para as fotos. Quem o fizer vai ganhando pontos e quem tiver mais pontos ganha.

Reservem também um tempo para fazerem exercício físico em conjunto, seja ele de que tipo for. No YouTube têm um número infinito de opções adequado a todos os gostos e faixas etárias. Também podem escolher um elemento da família para dar a aula. Ou simplesmente, se tiverem oportunidade para isso façam uma caminhada, ou um passeio de bicicleta, patins, skate, trotinete.

Escolham as vossas actividades preferidas ou simplesmente inspirem-se para criar outras que vos façam mais sentido. E transformem estas actividades em novas tradições de Páscoa da família.

Que esta Páscoa seja um momento de ressurreição de tudo o que há de melhor em cada um de nós e de criação de bons momentos em família (ainda que não com a família alargada, mas com a possível), permitindo encontrar novas rotinas e novas tradições familiares! Feliz Páscoa!