“Fique em paz e medite”, recomenda o autor do Trump Buda ao ex-presidente

O lote inaugural de 250 estátuas de Trump vestido com uma túnica budista e de pernas cruzadas está a ser produzido, depois de o fabricante ter recebido 200 pedidos de estátuas, alguns vindos do estrangeiro.

Foi no ano passado que o fabricante de móveis Hong Jinshi criou duas estátuas em miniatura do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, meditando numa pose budista como um projecto divertido para si mesmo, mas, seis meses depois, o hobby divertido de Hong transformou-se numa produção, ainda humilde, numa fábrica na cidade de Dehua, na província de Fujian, na China.

O lote inaugural de 250 estátuas de Trump vestido com uma túnica budista e de pernas cruzadas está a ser produzido, depois de o fabricante ter recebido 200 pedidos de estátuas, alguns vindos do estrangeiro. A inspiração de Hong para fazer este projecto veio do contraste entre a figura de Trump, conhecido pelas suas reacções extremadas e a filosofia budista que apela à calma.

“A nossa tradição diz que uma pessoa com a idade [de Trump] e bem-sucedida deveria começar a aproveitar a velhice e ficar mais relaxada, mas ele continua atormentado e preocupado com vários anseios e incertezas”, analisa Hong.

As estátuas levam dez dias para serem feitas e apresentam um design que o fabricante refinou ao longo de vários meses com a ajuda de um amigo escultor. Uma versão de 16 cm custa 999 yuans (130 euros), enquanto uma estátua de 46 cm custa 20 mil yuans (cerca de 2600 euros).

Foto

As vendas seriam maiores se não fossem as imitações “falsas e de qualidade inferior” que surgiram no popular mercado online chinês Taobao, a preços mais baixos, lamenta o criador que desconhece se o ex-presidente norte-americano viu as suas estátuas. Contudo, está disponível para lhe oferecer uma, de maneira a ajudá-lo a “animar-se um pouco”.

Hong confessa que o projecto lhe trouxe “muita felicidade” e recomenda que Trump tente procurar um sentimento semelhante, recomendando-lhe que faça meditação. E conclui: “A meditação é um olhar para dentro, onde a pessoa se deixa ir e pára de lutar por fama e fortuna.”