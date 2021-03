Há mesmo um coelho mágico a espalhar surpresas pelo Jardim da Estrela

Desde 29 de Março que o "Coelhinho Estrela" passa pelo jardim e deixa surpresas aqui e ali para as crianças encontrarem e se contagiarem de alegria. Esta quarta-feira é o último dia do peddy paper que leva as famílias a passearem pelas ruas da Estrela, em Lisboa, em busca de ovos da Páscoa.

Este não é um coelho qualquer, é um coelho mágico que "vive nos jardins do nosso bairro e todos os anos adora fazer uma grande Caça aos Ovos. Adora esconder ovos no meio de flores, no cimo das árvores, debaixo dos carros e até dentro das casas", anuncia a história do evento.

Graças à pandemia de covid-19, tal não foi possível este ano. "O Coelhinho Estrela ODEIA a covid", prossegue a história. Portanto, num esforço conjunto com a Freguesia da Estrela, decidiu organizar uma Caça aos Ovos onde as pessoas recebem as pistas por telemóvel e enviam uma fotografia com a solução. A última pista revela o esconderijo secreto do "Coelhinho Estrela".

A iniciativa da Junta de Freguesia da Estrela foi desenhada de acordo com as normas da Direcção-Geral da Saúde: os grupos são formados apenas por pessoas do mesmo agregado familiar, e as pistas são enviadas digitalmente. Para garantir que não havia deslocações despropositadas, as inscrições para o evento estiveram limitadas a pessoas recenseadas na zona.