Novas adesões à moratória pública atingiram 700 milhões de euros em Fevereiro

O saldo das moratórias recuou ligeiramente no final de Fevereiro, totalizando 45,6 mil milhões de euros, menos 100 milhões de euros que no mês anterior. A ligeira redução do stock é explicada pelas novas adesões, que atingiram 700 milhões de euros - repartidos entre particulares (400 milhões de euros) e sociedades não financeiras (300 milhões de euros) - e que ficaram aquém dos 800 milhões de euros registados nos processos de redução voluntária.

O prazo para novas adesões à moratória expira esta quarta-feira, 31 de Março, uma extensão permitida pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) face a Dezembro, que o Governo aproveitou.

O alargamento, agora por nove meses após a adesão, abrange empresas e famílias que sofreram uma redução de actividade e de rendimentos na sequência da crise pandémica.

Os dados são do Banco de Portugal, que passou a divulgar mensalmente os saldos das moratórias.

A redução voluntária de empréstimos em moratórias em Fevereiro atingiu, então, 800 milhões de euros, dos quais 700 milhões de euros referentes a particulares e o restante a empresas. Mas essa redução foi quase totalmente anulada pelas novas adesões.

Face ao montante máximo de crédito em moratória, de 48,1 mil milhões de euros, atingida em Setembro de 2020, a redução face a Fevereiro é de 2,1 mil milhões de euros.

O elevado montante de crédito em moratórias e as baixas perspectivas de recuperação da economia nacional, têm gerados vários pedidos de adiamento das moratórias públicas e privadas, probabilidade que o governador do Banco de Portugal considera “muito, muito baixa” no quadro das orientações da Autoridade Bancária Europeia, a única que protege clientes e instituições bancárias.

Ouvido no Parlamento, Mário Centeno, alertou para os riscos do projecto de lei do PCP, que é apreciado esta quarta-feira, que pretende a prorrogação das moratórias por mais seis meses, afirmando que, sem o enquadramento da EBA isso teria um “efeito de ricochete” sobre os bancos e sobre os clientes. Ou seja, esses créditos seriam marcados como “em reestruturação”. Para os bancos, isso significaria imparidades. As famílias ficariam marcadas como casos de incumprimento e veriam o seu acesso futuro ao crédito dificultada no futuro.​