Concessão de novo crédito à habitação sobe em Fevereiro

As novas operações de crédito à habitação aumentaram em Fevereiro, para 999 milhões de euros, acima dos 968 milhões do mês anterior e dos 919 milhões registados no período homólogo de 2020, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do BdP, a taxa de juro média destas novas operações de empréstimos a particulares para habitação foi de 0,76%, menos um ponto base do que no mês anterior, e um novo mínimo histórico, pelo sétimo mês consecutivo.

Em alta em Fevereiro estiveram também as novas operações de crédito ao consumo, cujo montante subiu para 284 milhões de euros, face aos 281 milhões de euros do mês anterior, mas permanecendo abaixo dos 468 milhões de euros de Fevereiro de 2020.

Já os novos empréstimos para outros fins somaram 190 milhões de euros, aumentando face aos 137 milhões de euros do mês anterior, mas aquém dos 243 milhões de euros em Fevereiro de 2020.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média desceu para 6,43% e, nos empréstimos para outros fins, recuou para 3,20% (em Janeiro estas taxas tinham sido de 6,56% e 3,66%, respectivamente).

Globalmente, os novos empréstimos a particulares somaram 1473 milhões de euros (o que compara com 1386 milhões de euros em Janeiro e 1630 milhões de euros em Fevereiro de 2020), o segundo valor mais baixo desde Agosto de 2020 (o mais baixo registou-se em Janeiro, de 1386 milhões de euros).