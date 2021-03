Portugal qualifica-se para os “quartos” no Euro sub-21

A selecção portuguesa cumpriu sem falhas a fase de grupos do Europeu de sub-21 e garantiu a qualificação para os quartos-de-final com mais um triunfo convincente, desta vez por 0-3, frente à Suíça. Foi a terceira vitória em outros tantos jogos para a equipa de Rui Jorge, que terminou em primeiro do Grupo D, tendo agora encontro marcado com a Itália, a 31 de Maio. A fazer companhia a Portugal nos “quartos” estará a Croácia, um apuramento conseguido no limite graças ao golo que marcou na derrota frente à Inglaterra, por 1-2.

Portugal voltou a entrar muito bem no encontro e marcou bem cedo. Logo aos 3’, após uma bola parada, a bola ficou para Vitinha no flanco direito e o médio do Wolverhampton fez o cruzamento para Diogo Queirós apontar o primeiro, de cabeça.

O marcador só voltaria a funcionar na segunda parte, aos 60’, com Francisco Trincão a marcar o 2-0, depois de um primeiro remate de Tiago Tomás que o guarda-redes suíço desviou.

Pouco depois, aos 65’, foi Francisco Conceição a fazer o 3-0, após roubar a bola a Werff, finalizando com subtileza já em cima do guarda-redes. Foi uma estreia a marcar para o jogador mais novo da selecção portuguesa, tendo já feito mais neste Euro do que o pai, Sérgio Conceição, que ficou em branco quando disputou o Europeu da categoria, em 1996.