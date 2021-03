Europeu com cinco substituições e mais público permitido

Os treinadores vão poder fazer cinco substituições nos jogos do próximo Campeonato da Europa. É esta a principal conclusão do encontro do Comité Executivo da UEFA, que se reuniu nesta quarta-feira. A alteração temporária à Lei 3 das Leis do Jogo, que prevê cinco substituições para cada equipa, estende-se também à Liga das Nações.

Outra decisão relevante tem que ver com o público nos estádios do Europeu. A UEFA tinha limitado a lotação a 30% do total – só com adeptos locais –, mas o Comité Executivo decidiu que, num Euro organizado por tantos países, a decisão caberá às autoridades locais.

“Atendendo ao facto de cada uma das 55 federações-membro da UEFA enfrentarem uma situação diferente no que diz respeito ao combate à pandemia, esse limite [30%] já não é necessário. Assim, a decisão sobre o número de espectadores permitidos deve ser da exclusiva responsabilidade das autoridades locais/nacionais competentes”, justifica o organismo de futebol.

A proibição de adeptos visitantes mantém-se, porém, em vigor, para minimizar as viagens e os riscos de contágio.

Rússia avança com 34 mil espectadores

Em reacção ao anúncio da UEFA, a Rússia já avançou que os jogos na Gazprom Arena, em São Petersburgo, poderão receber uma lotação de 50%, algo que rondará os 34 mil espectadores.

A decisão final tem de ser tomada até 28 de Abril, pelo que o comité organizador russo ainda poderá vir a alterar este número consoante a evolução da pandemia. A Rússia registou 8.275 casos e 408 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

O estádio de São Petersburgo, inaugurado para o Mundial 2018, receberá os jogos Rússia-Bélgica, a 12 de Junho, Rússia-Finlândia, a 16, e Finlândia-Bélgica, a 21. Além disso, a Gazprom Arena receberá um jogo dos quartos-de-final.