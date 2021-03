Buyout, o esquema que ameaça subverter a NBA

Há vários motivos para a NBA ser o campeonato de basquetebol mais visto do mundo. Um deles é o equilíbrio que a organização tenta promover, com mecanismos de distribuição dos melhores jogadores por todas as equipas, entre os quais o tecto salarial imposto às equipas, que pressupõe que nenhum plantel pode estar recheado de estrelas e os seus respectivos salários astronómicos. Mas talvez a ideia-base da NBA, nobre e sensata em todos os sentidos, esteja a ser subvertida a curto prazo.