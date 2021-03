Alemanha sofre derrota embaraçosa com a Macedónia do Norte

Neste grupo J, a classificação roça o bizarro: lidera surpreendentemente a Arménia, com nove pontos em três jogos, seguida da Macedónia do Norte (seis pontos em três jogos) e Alemanha (seis pontos em três jogos).

A Alemanha sofreu nesta quarta-feira um dos resultados mais embaraçosos da história do futebol germânico. A equipa de Joachim Löw perdeu frente à Macedónia do Norte, em casa, por 2-1, em jogo da qualificação para o Mundial 2022.

Em Duisburgo, a partida esteve sempre bem longe do controlo alemão. A Macedónia adiantou-se perto do intervalo, com golo do veterano Goran Pandev. Os alemães, com domínio territorial mas com apenas dois remates à baliza adversária, só chegaram ao empate num penálti convertido por Gundogan.

Quando se esperava que os alemães esmagassem a Macedónia na meia hora de futebol que faltava, a equipa visitante chegou ao 2-1, aos 85’. O novo herói nacional da Macedónia do Norte é Elif Elmas.

Dos restantes jogos, destaque para o treinador português Paulo Sousa que, sem Lewandowski, perdeu frente à Inglaterra, por 2-1. Também França e Itália confirmaram o favoritismo, em dois triunfos curtos. Os franceses venceram por 1-0 na Bielorrússia (Griezmann) e os italianos triunfaram por 2-0 na Lituânia (Sensi e Immobile).