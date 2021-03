Todos os minutos e estímulos contam na luta contra a demência. A pandemia roubou alguns a Regina e Rosa

Regina e Rosa partilham uma luta diária contra a demência, ainda que em estados bastante diferentes. No Complexo de Neurointervenção da Cruz Vermelha, em Vila Nova de Gaia, são mais do que o diagnóstico: são a enfermeira Regina e a modista Rosa. Aqui preservam-se as capacidades dos utentes com o convívio e uma estimulação personalizada a quem são e à história de vida que carregam.