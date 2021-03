Com máximas de 30 graus na quarta, termómetros caem dez na quinta. IPMA avisa para “chuva de lama”

Faro, Açores e as ilhas da Madeira e Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da chuva e agitação marítima. No continente espera-se uma subida das temperaturas, possivelmente acompanhada de aguaceiros com poeiras vindas do Norte de África.

As temperaturas máximas podem passar os 30 graus na quarta-feira, descendo depois dez graus no dia seguinte. O IPMA alerta, ainda, para a possibilidade de “chuva de lama”, provocada por poeiras que chegam do Norte de África.

Para esta terça-feira em Portugal continental o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente muito nublado com possibilidade de aguaceiros, vento de leste por vezes forte no Algarve e terras altas e uma subida da temperatura máxima. O IPMA colocou sob aviso amarelo o distrito de Faro e o arquipélago dos Açores, por causa da agitação marítima, e as ilhas da Madeira e Porto Santo, por causa da chuva.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para Faro prolonga-se até às 00h de quinta-feira por causa da agitação marítima na costa Sul, com ondas sueste com 2 a 2,5 metros.

Nos Açores, o aviso vai manter-se até às 18h desta terça-feira por causa da agitação marítima nas ilhas do grupo central (S. Jorge, Pico, Faial, Graciosa e terceira) e do grupo ocidental (Corvo e Flores).

Para a Região Autónoma da Madeira, os avisos por causa dos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, prolongam-se até às 12h de quarta-feira e abrangem não só a costa norte, como a costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, assim como a ilha de Porto Santo.

É possível que ocorra “chuva de lama” em algumas regiões

Há ainda a possibilidade de presença de poeiras no ar, vindas do Norte de África, o que fez com que a Direcção-Geral da Saúde tivesse alertado na segunda-feira para a “fraca qualidade do ar no continente”, recomendando cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos.

Ao PÚBLICO, o meteorologista Bruno Café, do IPMA, explica o fenómeno que ocorre entre terça e quarta-feira, com maior concentração durante o dia de terça-feira. “Portugal continental está sob a influência de poeiras em altitude, em suspensão, que se devem à circulação em dois centros de acção: uma depressão que se encontra entre o arquipélago da Madeira e o Norte de África, e um anticiclone que neste momento se encontra a norte da Península Ibérica.”

O meteorologista prevê que a ocorrência de aguaceiros no continente seja esporádica e de forma dispersa, mas, onde chover, "haverá então a deposição de poeiras à superfície”.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 8º (Braga) e os 16º (Faro) e as máximas entre os 20º (Guarda) e os 29º (Leiria e Setúbal), com um acentuado arrefecimento nocturno.

Em Lisboa o céu deverá manter-se muito nublado, começando a diminuir durante a tarde, com subida significativa da temperatura máxima. No Porto, também com muita nebulosidade e subida da temperatura máxima, há probabilidade de aguaceiros durante a tarde.

Temperatura desce dez graus de quarta para quinta-feira, com promessa de chuva

A subida das temperaturas máximas deve-se a “uma massa de ar quente e seca”, podendo originar aumentos “em alguns locais de seis a oito graus” esta terça-feira, e de “dois ou quatro graus” na quarta-feira, explica Bruno Café. “Quarta-feira será o dia com as temperaturas máximas mais elevadas, no litoral (norte e centro) ou no interior do Alentejo, em alguns locais pode chegar mesmo aos 30, 32 graus”, adianta.

Na quarta-feira o céu deverá estar pouco nublado até ao início da tarde, com poeiras e subida das temperaturas máximas - chegando a atingir os 32º em Santarém. A excepção é a região do Algarve onde as temperaturas deverão descer para os 21º.

No final do dia, a nebulosidade deverá aumentar bastante na região Sul, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, ocasionalmente acompanhados de trovoada. O vento deverá ser fraco a moderado no continente, com excepção da região da costa sul do Algarve e das terras altas, onde será moderado a forte. No Centro e Sul esperam-se rajadas até 70 km/h até meio da tarde.

Na quinta-feira a nebulosidade mantém-se elevada, e é acompanhada por aguaceiros localmente intensos com trovoadas. O vento estará fraco a moderado no quadrante sul, e moderado a forte nas terras altas até ao meio da tarde. Já as temperaturas deverão voltar a descer, sendo que a temperatura máxima sofre uma descida acentuada de cerca de dez graus. A máxima no continente para quinta-feira ronda os 21º.

“Quinta-feira somos influenciados por uma depressão que irá passar esta noite e no dia de amanhã sobre a Madeira [que está sob aviso laranja] e passará a oeste de Portugal continental, aumentando a instabilidade e fazendo descer as temperaturas”, justifica o meteorologista, acrescentando que em alguns locais as temperaturas máximas “podem descer até dez ou 11 graus”.

Nos dias seguintes, prevê “um cenário de instabilidade para Portugal continental com aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada (na quinta-feira)”.

O dia de sexta-feira será muito nublado, com aguaceiros nas regiões Norte e Centro, que poderão ser acompanhados por trovoadas. O vento deverá ser fraco, passando a moderado durante a tarde, e é ainda possível que se forme neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Em relação às previsões para a próxima semana, o meteorologista responde que há “alguma incerteza a partir do fim-de-semana”, já que a dificuldade em fazer previsões alongadas “é muito característica desta altura da transição para a Primavera”.

“Para já tudo indica que há esta instabilidade para o fim-de-semana e as temperaturas são mais adequadas à época do que as que se verificam durante o dia de hoje e amanhã, que são acima do normal”, termina.