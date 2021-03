Centros de vacinação em massa vão precisar de 5200 enfermeiros, médicos e administrativos

Para a campanha de vacinação em massa contra a covid-19, que vai arrancar em Abril, vão ser necessários cerca de 2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares, nomeadamente administrativos. Serão 5200 profissionais no total, segundo as estimativas, em números redondos, do grupo de trabalho (task force) que coordena a campanha de vacinação contra a covid-19 e que pretende passar a vacinar mais de 100 mil pessoas por dia quando começarem a chegar a Portugal grandes quantidade de doses das várias vacinas já aprovadas.