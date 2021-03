PSD e Governo divergem quanto ao futuro do Hospital Militar de Belém

O relatório da Inspecção-Geral de Defesa sobre os custos da adaptação das instalações hospitalares para rceeberem doentes com covid-19 entrou no Tribunal de Contas no dia 3 de Março.

O programa de Governo para a área da Defesa do PSD, com notáveis coincidências com o projecto de futuro para as Forças Armadas do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, quanto à concentração de poderes no Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), diverge das opções do executivo quanto ao futuro do Hospital Militar de Belém.