Uma equipa liderada pela cônsul-geral em Maputo está em Pemba, no norte de Moçambique, num autêntico trabalho de campo junto das comunidades portuguesas residentes naquela área. No quadro do agravamento da situação de segurança na região, pelo aumento da escalada terrorista jihadista, o objectivo é referenciar como se encontram todos os cidadãos nacionais.