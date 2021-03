Tens um projecto musical? O Festival Metamorfose pode ser o teu palco — e ainda dá prémios

A associação Asas à Imaginação está a promover a primeira edição do festival Metamorfose, com o intuito de divulgar novos artistas, numa altura particularmente difícil para o sector artístico. A decorrer em Maio e Junho deste ano, via streaming, o festival vai apresentar sete projectos musicais, escolhidos entre todo os inscritos. As candidaturas terminam a 10 de Abril.

Segundo Pedro Ferreira, director do festival, músico e presidente da Asas à Imaginação, este festival é “uma oportunidade de ouro” para dar a conhecer novos projectos musicais. “Estamos a servir de intermediários entre os artistas e o público. Criamos um palco e esse palco, sendo em streamimg, em directo, acaba por criar aquilo que qualquer projecto artístico ambiciona”, indica ao P3

O festival Metamorfose é composto por nove programas online, apresentados semanalmente aos sábados à noite. De acordo com o regulamento, os concorrentes seleccionados têm de interpretar cinco temas – dos quais três, no mínimo, devem ser originais. De todos os candidatos, sete serão seleccionados pelo júri e, posteriormente, apresentados ao longo das várias sessões. A organização procura nomes que “daqui a dez anos todos nos lembremos”.

Dos nove programas, “sete serão dedicados inteiramente às prestações musicais de sete projectos”, explica Pedro Ferreira. "O primeiro programa consiste na apresentação dos sete projectos musicais e o último nos resultados finais do concurso.” No final, serão escolhidos três vencedores, seleccionados de acordo com o número de visualizações e com a votação do júri e do público, aos quais serão distribuídos prémios monetários no valor total de 3000 euros: 1500 euros para o primeiro lugar, 1000 euros para o segundo e 500 euros para o terceiro.

O festival Metamorfose terá, ainda, uma componente solidária, uma vez que, ao longo do evento, serão apoiadas sete instituições de solidariedade social. Cada entidade “terá oportunidade, também, de ter um palco e de falar para o grande público das actividades a que se propõe”, explica o presidente da Asas à Imaginação, associação que, diz, quer “intervir socialmente a partir, também, da arte”.

O evento vai decorrer online, no Facebook e YouTube. Ressalvando que sem “eventos como este, os projectos não têm hipótese de existir”, Pedro Ferreira acredita que o Metamorfose pode “dar o impulso de que a arte precisa”: “Muitas pessoas que têm talento não podem ficar pelo caminho.”

Texto editado por Amanda Ribeiro