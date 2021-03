Quase 200 tartarugas bebé encontradas numa mala nas Galápagos. Dez morreram

Os funcionários do aeroporto da ilha de Baltra detectaram uma mala com 185 tartarugas embrulhadas em plástico, a imitar lembranças, no final da semana passada.

Com o auxílio de máquinas raio-x, os funcionários do aeroporto na ilha de Baltra detectaram “irregularidades em malas que foram declaradas como portadoras de lembranças”. Quando as abriram, encontraram 185 tartarugas com menos de três meses de vida, envolvidas em plástico. Dez delas não sobreviveram, relatam, em comunicado.

A descoberta foi feita em conjunto com membros do Parque Nacional Galápagos, um dos principais destinos para observar vida selvagem, no Equador. “Para proteger a vida das tartarugas, preparou-se um local próprio dentro das instalações do aeroporto para que os animais se pudessem mover de forma segura”, lê-se, no comunicado. A mala iria ser enviada para Guayaquil, no Equador continental.

Ainda não é possível identificar de que ilha são as tartarugas, já que as carapaças ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Existem 15 espécies de tartarugas-gigantes nas Galápagos. Alimentam-se de ervas, folhas, cactos e fruta, mas podem sobreviver durante um ano sem alimentos nem água. Foram caçadas quase até desaparecerem por marinheiros que as armazenavam nos navios como alimento durante as longas viagens náuticas. O tráfico, que no país da América Central pode ser punido com pena de prisão até três anos, é agora um dos principais entraves à sua protecção.

​O aeroporto Ecológico de Galápagos assinou, em 2016, a Declaração do Palácio de Buckingham sobre a prevenção do tráfico de espécies selvagens no sector dos transportes, comprometendo-se assim a informar as autoridades sobre possíveis bagagens suspeitas de conter vida selvagem, para que o crime seja investigado. As autoridades estão a interrogar os funcionários aeroporto e da empresa de transporte de bagagens.