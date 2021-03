As dores menstruais intensas não são normais: “Já sofri mais com a endometriose do que a ter um filho”

Durante anos, Sara Tarita ouviu o mesmo discurso: “A mulher foi feita para sofrer durante a menstruação.” E durante anos acreditou. “O meu primeiro episódio dramático foi quando eu tinha 13/14 anos. Acordei e não me conseguia mexer, estava com muitas dores e muito aflita”, recorda ao P3. “Nunca na vida me lembro de ter sentido algo assim.”