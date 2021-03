Olha para o céu: vês as poeiras do Sara? Mostra-nos

O céu acinzentado ou até castanho, os carros lamacentos, a luz solar como que filtrada e um ambiente quase apocalíptico. As poeiras do Sara já se tinham feito sentir no último fim-de-semana, mas atingiram o nível de concentração esta segunda e terça-feira — e quem vive no Sul do país poderá comprová-lo.

Segundo explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no Facebook, estas poeiras chegaram a Portugal Continental "através da circulação induzida por uma depressão em altitude que afectou o território do arquipélago da Madeira e que se encontra em deslocação na direcção do continente". É também expectável que haja chuva e que, com ela, as poeiras fiquem depositadas no solo, ocorrendo a chamada "chuva de lama". Na quinta-feira, 1 de Abril, o fenómeno já deverá ter passado, mas talvez seja necessário levar o carro para lavar...

Até lá, queremos vê-lo. Envia-nos, até esta quarta-feira, 31 de Março, uma fotografia do fenómeno, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Poeiras do Sara" no assunto do email, para o endereço publicop3@gmail.com. Se quiseres, junta uma descrição e diz-nos onde estavas. Vamos publicar as que mais gostarmos.