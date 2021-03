A 400 quilómetros da Terra, plantam-se flores, tiram-se selfies e faz-se história

A mais de 400 quilómetros da superfície terrestre, o nosso planeta parece pacífico. Mike Hopkins, astronauta da NASA desde 2009, partilha na sua conta de Twitter, desde Novembro de 2020, fotografias da vida a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Na órbita terrestre, plantam-se flores, tiram-se selfies e faz-se história.

A cápsula Dragon foi lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, por um foguetão Falcon 9, da SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. Este é o segundo aparelho capaz de viajar com tripulantes para a ISS, e o novo meio de transporte espacial da NASA, após quase uma década a depender dos foguetões russos.

“Por vezes, num dia de folga, basta olhar para as nuvens. As vistas da tripulação Dragon Resilience são lindas”, escreveu Mike Hopkins no Twitter, a 22 de Março. A paisagem não é uma surpresa para Hopkins, que cumpre, aos 52 anos, a terceira viagem à Estação Espacial Internacional. Enquanto comandante da tripulação, é o responsável por todo o voo da nave, mas guarda tempo para partilhar as suas fotografias com quem segue esta viagem espacial.

A tripulação Dragon Resilience ficará seis meses na ISS, até uma nova equipa tomar o seu lugar. Os astronautas Mike Hopkins, Victor Glover, Soichi Noguchi e Shannon Walker continuarão a ver o mundo através dos “olhos de um dragão”, a cápsula Dragon, que se torna, agora, a sua casa.