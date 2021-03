Parlamento catalão volta a chumbar investidura do novo presidente do governo

Pere Aragonès, da ERC, obteve os mesmos apoios da primeira votação e o impasse mantém-se. Se as negociações com o Junts não chegarem a bom porto, haverá novas eleições em Julho.

O parlamento catalão voltou a chumbar a investidura do candidato da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Pere Aragonès como presidente novo governo da Generalitat. O chumbo activa um prazo de dois meses até à câmara legislativa catalã se dissolver automaticamente e se terem de convocar novas eleições.

Na segunda volta de investidura, bastava a Aragonès obter maioria simples para ser eleito presidente, ou seja, ter mais votos a favor do que contra. Mas o candidato arrecadou os mesmos apoios da primeira votação, na passada sexta-feira: 42 votos a favor da ERC e da Candidatura de Unidade Popular (CUP), 32 abstenções do Juntos pela Catalunha (Junts) e 61 votos contra, do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC), do Vox, do En Comú Podem (ECP)​, do Cidadãos (Cs) e do Partido Popular Catalão (PP).

Com a segunda tentativa falhada para ser investido, ERC e Junts terão até 26 de Maio – contam-se dois meses desde a primeira votação – para chegar a um consenso com as negociações e evitar novas eleições.

Se durante estes dois meses nem Aragonès, nem outro candidato, forem eleitos, dissolve-se o parlamento e convocam-se eleições em meados de Julho.