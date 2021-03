A nova saga do navio que bloqueou o Canal do Suez: quem vai pagar?

O mau tempo foi a primeira causa apontada para que o Ever Given tenha encalhado no Canal do Suez. Mas a investigação agora em curso não exlui factor humano.

A saga do navio porta-contentores Ever Given não terminou ainda. Com o navio finalmente livre, uma investigação irá agora determinar a causa do acidente que deixou o canal bloqueado durante sete dias, uma fila de espera de mais 400 navios para o atravessar, e que demorará três dias e meio a regularizar, uma paralisação que terá efeitos em toda a cadeia de comércio marítimo global durante semanas ou meses, causando milhares de milhões em prejuízos.