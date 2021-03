Férias da Páscoa: Alemães, que não podem viajar dentro do seu país, aterram em Creta e Maiorca

O facto de a Alemanha não permitir turismo interno por causa das regras de prevenção da transmissão da covid-19 está a levar alemães a sair par o estrangeiro nas férias da Páscoa, já que as viagens estão desencorajadas e sujeitas a algumas restrições, mas não proibidas. Muitos optaram por ir até à ilha espanhola de Maiorca ou à ilha grega de Creta.

Na Grécia, a chegada de um grupo de alemães causou polémica. O país, que teve uma boa gestão da primeira vaga, atravessa agora uma situação mais difícil – esta semana foi relatado que a capacidade de camas em unidades de cuidados intensivos em Atenas tinha sido esgotada. A presidente da Associação de Médicos Hospitalares de Atenas e do Pireu Matina Pagoni disse ainda que a maioria dos doentes neste momento intubados nos hospitais da região – 70% – ​ têm menos de 50 anos.

O confinamento na Grécia é rigoroso, com a restauração a funcionar apenas em take away, máscara obrigatória na rua, envio de SMS de cada vez que se sai de casa, e limites às deslocações entre concelhos ou até idas à praia que não sejam a pé.

A chegada dos turistas foi vista com maus olhos por muitos gregos, que não podem visitar familiares na altura da Páscoa ortodoxa numa altura em que as novas infecções estão a aumentar, e questionam as regras de confinamento diferentes para residentes e turistas estrangeiros: o número para o envio dos SMS a comunicar a razão das saídas de casa, por exemplo, não funciona com telefones estrangeiros.

A época turística só deveria começar a 14 de Maio, mas o jornal NeaKriti reportava que a companhia aérea alemã Lufthansa aumentou os voos programados para a capital de Creta com origem em Frankfurt, Munique e Hanôver.

O “17º estado alemão"

A Alemanha – que atravessa de momento uma terceira vaga em fase de crescimento de novas infecções – retirou Maiorca da lista de destinos que obrigavam a quarentena obrigatória no regresso, bastando um teste antes da viagem de regresso. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, dissesse que esta medida não era um convite a viajar, muitos decidiram mesmo assim ir até ao destino tão popular entre os alemães que é por vezes referido como o “17º estado alemão”.

Como a reformada Brigitte, que não quis dizer o apelido, e declarou à Reuters sentir-se mais segura na ilha balear do que em Berlim. “A situação é tão precária na Alemanha que decidimos voar para Maiorca nas férias da Páscoa.”

Isto causou, por outro lado, problemas às autoridades de Maiorca, que está a ter mais chegadas de turistas do que tinham antecipado.

O governo das Baleares anunciou uma política de “tolerância zero” para desrespeito das restrições em vigor para conter a propagação do vírus que prova a covid-19, incluindo a proibição de pessoas que não pertençam ao mesmo agregado em espaços privados, um máximo de seis pessoas em espaços públicos, incluindo praias, e grupos de no máximo quatro pessoas a comer ou beber em esplanadas de restaurantes e bares.

Foi também anunciado mais policiamento das ruas, especialmente nas zonas turísticas, e mais multas além da que está em vigor, de 600 mil euros para violações graves das regras de contenção da pandemia, incluindo festas ilegais.