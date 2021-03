Comandantes dos três ramos das Forças Armadas brasileiras demitem-se em conjunto

Demissões surgem um dia depois da saída do ministro da Defesa, o general Azevedo e Silva, do Governo.

Os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea do Brasil apresentaram a demissão em conjunto esta terça-feira, um dia depois de o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, ter abandonado o cargo.

A demissão dos comandantes do Exército, Edson Pujol, da Marinha, Ilques Barbosa, e da Força Aérea, Antônio Carlos Bermudez, foi comunicada numa reunião entre o ministro demissionário e o seu sucessor, o também general Walter Braga Netto. Os três tinham posto o cargo à disposição do novo ministro, mas o comunicado do Ministério da Defesa não esclarece os motivos da decisão.

A demissão em bloco das chefias dos três ramos das Forças Armadas é inédita desde a redemocratização brasileira, em 1985, e é representativa de um grande mal-estar entre o Governo de Jair Bolsonaro e a cúpula militar.

Especulava-se que a saída de Azevedo e Silva pudesse levar ao afastamento de Pujol, que tem estado em desacordo com Bolsonaro e tem tentado resistir às tentativas do Presidente em influenciar a gestão do Exército. No entanto, a saída dos restantes comandantes é sinal de uma ruptura total. O diário Folha de S.Paulo fala na maior crise na cúpula militar desde 1977, quando o então ditador Ernesto Geisel afastou o ministro do Exército.

A irritação de Bolsonaro destinava-se sobretudo a Pujol, referindo-se em público ao “meu Exército”. O Presidente, também ele com passado na instituição, exigia um apoio mais explícito dos militares no activo à gestão da pandemia pelo Governo federal. Um dos pontos de maior discórdia entre ambos foi a insistência de Bolsonaro em que fosse aplicado o estado de excepção em estados em que os governadores tinham decretado medidas de confinamento – que sempre tiveram o repúdio do Presidente.

O desacordo entre os dois ficou simbolizado num encontro no ano passado em que Bolsonaro se preparava para cumprimentar Pujol com a mão e recebeu o cotovelo do comandante do Exército.

Por seu turno, Pujol e Azevedo e Silva tentaram sempre manter os militares numa posição neutra face ao conflito entre Bolsonaro e os governos estaduais, apesar de o Governo federal ter na sua composição o maior número de oficiais na reserva desde a Ditadura Militar. Em Novembro do ano passado, Pujol garantiu que os militares não tencionavam envolver-se na política e disse não querer que “a política entre nos quartéis”.