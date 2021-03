Bolsonaro põe o “centrão” no Governo e tenta influenciar os quartéis

A saída do Ministro da Defesa é vista como um sinal de radicalização do Governo. Comandantes das Forças Armadas apresentaram a demissão.

De uma assentada, o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro operou mudanças em seis ministérios do seu Governo. A remodelação parece indicar um novo rumo para o resto do mandato dividido entre a luta pela sobrevivência política e a manutenção de uma base de apoio popular.

A um ano e nove meses do final do mandato, e no momento mais crítico da pandemia da covid-19, Bolsonaro reorganizou o seu executivo com vários objectivos. Se, por um lado, respondeu aos anseios da base aliada no Congresso, por outro, o Presidente brasileiro puniu a “ala militar” do Governo pelo fraco apoio às suas posições. O risco a médio prazo, dizem alguns oficiais e políticos à imprensa brasileira, é de subjugação de uma parte importante das Forças Armadas a Bolsonaro.

A grande surpresa da catadupa de mudanças no Governo anunciadas ao fim do dia foi a demissão do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, um dos grandes representantes da “ala militar” no executivo, mas cuja relação com Bolsonaro se tinha degradado nos últimos tempos. O Presidente queria um respaldo maior por parte deste sector à sua gestão da crise sanitária.

Um dos pontos de maior divergência foi a insistência de Bolsonaro na saída do comandante do Exército, o general Edson Pujol, que ao longo de meses resistiu aos apelos do Palácio do Planalto para impor medidas de excepção nos estados onde os governadores decretavam medidas de confinamento. Bolsonaro também exigia demonstrações públicas de apoio à gestão da pandemia pelo Governo federal por parte das altas patentes do Exército.

No comunicado em que confirmava a sua demissão, Azevedo e Silva disse ter actuado para a preservação das “Forças Armadas como instituições de Estado” – uma expressão que causou preocupação entre políticos e oficiais. No entanto, os generais no activo têm dito à imprensa brasileira que as Forças Armadas não estão dispostas a embarcar em “aventuras”, mesmo com a mudança na Defesa. Em resposta à saída de Azevedo e Silva, os comandantes dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea) puseram os seus lugares à disposição.

Esperava-se que o general Walter Braga Netto, que estava no Ministério da Casa Civil e assumiu a Defesa, conseguisse manter os titulares da Marinha e da Força Aérea nos cargos para evitar uma ruptura mais profunda, mas os três comandantes acabaram por apresentar a demissão ao fim da manhã desta terça-feira.

As possíveis repercussões da mudança na Defesa foram recebidas com surpresa e algum receio. “Parece haver uma clara tentativa do Presidente Bolsonaro de um maior controlo ideológico sobre o Ministério da Defesa e, consequentemente, sobre as Forças Armadas”, disse à RFI o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que acrescenta ser necessário “vigilância” daqui em diante.

A relação entre Bolsonaro e o Exército nunca foi simples. Foi pela sua mão que os militares alcançaram um protagonismo na política brasileira inédita desde a redemocratização – obtendo com isso ganhos visíveis na protecção dos regimes de aposentadoria das carreiras militares, por exemplo. No entanto, as chefias, sobretudo, sempre fizeram questão de manter uma distância face ao “bolsonarismo” mais radical, pretendendo apresentar-se como um sector pragmático e disponível para o diálogo, algo que é patente com o perfil do vice-Presidente Hamilton Mourão, uma antítese de Bolsonaro.

Prendas para o “centrão”

A remodelação governamental cristalizou a posição cada vez mais influente do “centrão”, o grupo informal de deputados que compõem a base de apoio parlamentar do Governo. A escolha da deputada federal Flávia Arruda, do Partido Liberal, para a Secretaria do Governo, coloca um importante nome deste grupo numa pasta central para o trabalho de articulação entre o executivo e o Congresso.

A pressão da base parlamentar sobre Bolsonaro estava a crescer nos últimos tempos, sobretudo depois de o Presidente não ter escolhido o nome indicado pelo “centrão” para ficar à frente do Ministério da Saúde. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados e um dos líderes deste grupo, Arthur Lira, aludiu aos “remédios amargos” à disposição do Congresso, referindo-se à possibilidade de abertura de um processo de impeachment ou da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da pandemia pelo Governo.

O “centrão” também ganhou nomeações em cargos inferiores do Ministério da Educação, mas que lhes possibilita o acesso a grandes recursos financeiros. Em cima da mesa, segundo alguma imprensa, está a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cuja pasta também é ambicionada pelo grupo.

Outra cedência ao “centrão” foi a saída do ministro dos Negócios Estrangeiros, Ernesto Araújo, que era a mais esperada e foi amplamente anunciada ao longo desta segunda-feira até ser confirmada oficialmente ao fim do dia. O diplomata estava sob enorme pressão de diversos sectores, especialmente no Congresso, para abandonar o cargo, sendo visto como um dos principais responsáveis pelo insucesso do Brasil em garantir acordos no mercado internacional para a compra de vacinas contra a covid-19.

Ao fim do dia, Araújo comunicou a sua demissão sem, no entanto, deixar de manter a postura desafiadora que marcou a sua permanência à frente do Itamaraty. A sua saída ficou a dever-se a “uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros”, afirmou.

Finalmente, Bolsonaro aproveitou ainda para afastar o Advogado-Geral da União, José Levi do Amaral, responsável pela defesa judicial do Governo, que recentemente rejeitou subscrever um pedido de suspensão dos decretos de confinamento em alguns estados que o Presidente queria apresentar junto do Supremo Tribunal Federal.

Para o seu lugar foi o ministro da Justiça, André Mendonça, um aliado inabalável de Bolsonaro, que em Abril já tinha substituído Sergio Moro. Para a pasta da Justiça foi chamado Anderson Gustavo Torres, um ex-agente da Polícia Militar, cuja escolha é vista como um aceno à chamada “bancada da bala”, defensora de leis duras contra o crime.