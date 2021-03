Quarteirão da Portugália sem torre, com hotel e habitação acessível

Muito se falou sobre o polémico projecto para o Quarteirão da Portugália e de um prédio com 60 metros — que depois reduziu para 49 — se passou para uma proposta com menos de metade da altura. O novo projecto para este quarteirão, que se situa numa das grandes avenidas de Lisboa, a Almirante Reis, perdeu a “torre” e passará a ter prédios com oito pisos e cerca de 23 metros de altura. Ali nascerá habitação, mas também alojamentos turísticos (o que não estava previsto no anterior projecto) e serviços. Além disso, vai também integrar casas que passarão para as mãos da Câmara de Lisboa para que possam ser integradas no programa de Renda Acessível, segundo consta na proposta que será discutida na reunião do executivo da próxima quinta-feira e que propõe a aprovação de um Pedido de Informação Prévia (PIP) para esta operação urbanística.