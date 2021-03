Norte quer metade dos próximos fundos europeus e mais autonomia para os gerir

O Conselho Regional do Norte pretende que a região ganhe autonomia de decisão na gestão do próximo quadro comunitário de apoio para o ciclo 2021-2027 e espera que a região garanta acesso a 50% do Portugal 2030. Numa reunião realizada esta tarde e que ainda decorre, os membros deste órgão que reúne autarcas e representantes de outros organismos aprovaram por larga maioria um documento em que apelam ao Governo que reforce o próximo programa regional com fundos actualmente geridos por programas sectoriais. E pedem mais articulação dos fundos da política agrícola com as opções de desenvolvimento desta região, onde também há agricultura, alertam.