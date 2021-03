Autarca de Idanha-a-Nova e filho acusados de burla tributária pelo Ministério Público

A vice-presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Idalina Costa, e o seu filho Gonçalo Costa, secretário do gabinete de apoio à vereação da mesma autarquia e presidente da Junta de Freguesia de Ladoeiro, foram acusados pelo Ministério Público (MP), no fim do mês passado, pela prática do crime de burla tributária qualificada, na forma continuada.