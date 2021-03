Cuidador dos cães de Lady Gaga teve de remover parte do pulmão

INSTAGRAM/VALLEY OF THE DOGS

Um mês depois de ter sido alvejado quatro vezes no peito pelos assaltantes que roubaram dois cães de Lady Gaga, o cuidador de animais voltar a falar sobre a sua recuperação. Inicialmente tudo parecia correr bem, mas, depois de algumas complicações, Ryan Fischer teve de remover parte do pulmão.

Há algumas semanas, o cuidador dos cães da cantora contou como esteve “muito perto da morte", depois de ter sido alvejado pelos assaltantes que raptaram os dois buldogues franceses. Entretanto, Koji e Gustav foram recuperados pela polícia de Los Angeles, mas suspeitos pelo crime continuam por identificar.

Inicialmente, a recuperação de Ryan Fischer, 30 anos, parecia correr de feição. Depois de removerem o tubo que o ajudava a respirar e estabilizarem o oxigénio do sangue, os profissionais de saúde confirmaram que Fischer podia continuar a recuperação em casa. Foi então que começou a sentir um som sibilante a sair do peito, de cada vez que respirava. “Tornou-se claro que o meu pulmão não estava a sarar e que a ferida provocada pela bala tinha marcado o meu tecido pulmonar como se fosse uma queimadura”, escreveu numa publicação no Instagram.

O cuidador de animais foi então levado de urgência para o bloco operatório, onde tiveram de ser removidas partes do seu pulmão. “Comecei a aceitar que a minha recuperação é tudo menos uma linha contínua”, lamentou Ryan Fischer. “A jornada é difícil, seguramente dolorosa”, continuou. “Estou a tentar. É algures no meio que descubro o absurdo, a maravilha e a beleza que a vida tem para nos oferecer”, acrescentou.

Aquando do incidente, Lady Gaga estava em Roma, Itália — onde continua, aliás — a filmar The House of Gucci. Este domingo, 28 de Março, a cantora celebrou 35 anos e partilhou uma fotografia com um cesto de flores gigantesco enviado pelo seu namorado, o empresário Michael Polansky. “Mal posso esperar para estar em casa contigo e com os nossos cães. É tudo o que preciso”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Recorde-se que aquando do rapto dos seus dois buldogues, Lady Gaga ofereceu uma recompensa de 500 mil dólares a quem os trouxesse de volta. O cuidador de animais Ryan Fischer agradeceu à cantora por todo o apoio dado à sua família — ainda que à distância — naquele momento difícil.