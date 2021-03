Chocolate faz bem à saúde? Sugestões para uma Páscoa mais doce

“Chocolate é bom para o coração” é o título de um estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia, realizado em 2020. Se os cardiologistas o dizem, quem somos nós para contradizer? Com a Páscoa à porta, o PÚBLICO reuniu sugestões doces para animar os dias festivos — em casa, claro.

Comer chocolate pelo menos uma vez por semana está ligado à redução do risco de doenças cardíacas, de acordo com o estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia. Este alimento terá propriedades que potenciam a saúde dos vasos sanguíneos. Os investigadores queriam apurar se o chocolate teria impacto no sangue que bombardeia o coração e, se sim, se esse impacto seria positivo ou negativo.

A investigação analisou os hábitos de consumo de mais de 300 mil participantes, que reportaram os seus dados de consumo de chocolate. Durante uma média de nove anos, mais de 14 mil destes inquiridos sofreram de doenças arteriais e quatro mil sofreram um ataque cardíaco. Conclui-se, então, que quem comia chocolate mais do que uma vez por semana tinha menos 8% de probabilidade de vir a sofrer doenças cardíacas.

“O chocolate contém nutrientes importantes para um coração saudável, como flavonóides, polifenóis e ácido esteárico que ajudam a reduzir a inflamação e a aumentar o colesterol bom (HDL)”, explica, um dos responsáveis do estudo, Chayakrit Krittanawong, da Faculdade de Medicina de Baylor, em Houston, no Texas.

Ainda assim, o estudo não analisa um tipo específico de chocolate, nem a porção adequada a consumir. O investigador alerta para a moderação: “Chocolate em moderação parece proteger as artérias, mas é provável que em quantidades grandes não o faça. As calorias, o açúcar, o leite e a gordura nos produtos disponíveis comercialmente precisam ser levados em consideração, em especial nos diabéticos e obesos.”

Prevenir a perda de memória, melhorar o humor e ajudar na prevenção do cancro são outros dos benefícios do chocolate. Sabe-se que, em especial o chocolate negro, poderá ajudar na perda de peso, graças à sua acção antioxidante. O chocolate terá mesmo mais antioxidantes do que o chá verde — e quanto mais negro, melhor. O ideal, diz a Escola de Saúde Pública de Harvard, é escolher chocolates com uma percentagem de cacau igual ou superior a 70%. Além disso, aconselham também, que não deve ultrapassar os 30 gramas de chocolate por dia.

Certamente que nos próximos dias festivos ultrapassará a dose diária recomendada. Na fotogaleria de imagens encontra sugestões para adoçar a Páscoa em casa.