Morreu o cozinheiro e pintor Vila, um mestre da culinária algarvia

Era o senhor do Vila Lisa, afamado restaurante da Mexilhoeira Grande, com quase quatro décadas de história. José Duarte Martins da Silva, também pintor, conhecido por Vila, tinha 77 anos.

José Duarte Martins da Silva, popularmente conhecido como Vila, do restaurante Vila Lisa, na Mexilhoeira Grande (Portimão), morreu esta terça-feira aos 77 anos.

O nome do mestre da arte de bem cozinhar à moda algarvia está associado ao “outro lado” do turismo algarvio, que os turistas sempre procuram e raramente encontram numa região que perdeu identidade a favor da internacionalização. Como é que um tasco se transforma num dos ícones da restauração? O Vila descobriu a receita, recuperando a tradição e os sabores que vinham de longe, muito longe.

Vila, no início dos anos de 1970, meteu-se a fazer petiscos para os amigos, quando estava de férias, vindo de Lisboa. Os seus petiscos rapidamente ganharam fama, e o antigo funcionário da câmara de Sintra acabaria por ganhar também algum proveito: decidiu abrir um restaurante na Mexilhoeira Grande, a sua terra natal, com um seu amigo, José Lisa.

Foto Vasco Célio

Assim, nasceria a Adega Vila Lisa, em 1984 - um espaço gastronómico sem direito a escolha de ementa. O cliente senta-se e a casa serve o “prato do dia” - melhor será dizer os “pratos”, porque o Vila fazia questão de dar a conhecer o que o mar e o barrocal melhor têm para oferecer. Nos últimos cinco anos, a diabetes atacou e o cozinheiro, que também se dedicava à pintura, e viu-se atirado para uma cadeira de rodas.

Vila foi um pseudónimo artístico que ajudou a construir o mito, que o próprio associava à leitura dos poemas do colombiano Vargas Vila (1860-1933). Porém, alguns dos seus amigos achavam que se devia ao facto de ter uma figura física semelhante a Pancho Villa, um dos comandantes da Revolução Mexicana. Na cozinha, dava primazia aos ingredientes que, noutros tempos, alimentavam a gente pobre – cavala e sardinhas e sopa de grão do barrocal.

Foto Vasco Célio

No entanto, foi essa a fórmula do sucesso junto de alguns clientes, fartos da nouvelle cousine da hotelaria de cinco estrelas. António Pedro Vasconcelos, José Júdice, Miguel Sousa Tavares e muitas outras figuras ligadas ao cinema e ao jornalismo escreveram crónicas que fizeram eco desses paladares que deixam memória.

O reconhecimento da projecção pública alcançada, recorda o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, traduziu-se no convite para participar como parceiro da RTA, por várias vezes, em acções de promoção do destino”. Vila, sublinha, deixa o “legado de saberes e sabores”, que foram dados a conhecer a tantas celebridades nacionais e internacionais - entre as quais, destaca, o actor Robert de Niro.