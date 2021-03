Cerejeiras em flor: Fundão convida a passeios e deslumbramentos

Abril, flores mil. Ao longo de todo o mês, online e no terreno, a autarquia do Fundão organiza múltiplas actividades para celebrar “um dos cenários mais deslumbrantes” da Primavera.

De visitas guiadas virtuais a iniciativas presenciais ao ar livre, não faltam actividades para celebrar a árvore-estrela do concelho do Fundão.

De 1 a 30 de Abril, um concurso de fotografia promete eleger as três melhores imagens “do ambiente proporcionado pelas cerejeiras em flor”, mas estão também planeados concertos no pomar, apadrinhamento de cerejeiras ou piqueniques ao longo do mês, para ir ver ao vivo ou assistir a partir de casa, estando as actividades organizadas “de acordo com todas as indicações das autoridades de saúde”, garante a autarquia em comunicado.

“Com este programa pretende-se promover, mesmo em tempo de pandemia, um dos cenários mais deslumbrantes que ocorre no início da Primavera, quando as cerejeiras pintam de branco a Serra da Gardunha, proporcionando uma paisagem única e deslumbrante.”

Nos dias 10 e 24 de Abril, pelas 17h, há concertos no pomar, com as cerejeiras por cenário e como protagonistas o saxofonista João Roxo (dia 10) e a acordeonista Sónia Cerdeira (dia 24), transmitidos na página de Facebook do município. Já as “Talks and Walks” são visitas guiadas online pelos pomares de cerejeiras, para acompanhar na página de Facebook ou no canal de Youtube da autarquia (decorrem a 3 e 17 de Abril, às 16h).

O programa propõe ainda um Desconfin’heart Cerejeiras em Flor, a partir da “prática de exercício físico, através de corrida ou caminhada pela Rota da Cereja”, de 24 a 30 de Abril.

“Será ainda possível usufruir de cestas de piquenique, com os melhores produtos do Fundão, e realizar o apadrinhamento de cerejeiras”, acrescenta a autarquia em comunicado.

As marcações e reserva de cestas podem ser feitas através Posto de Turismo do Fundão e o regulamento do concurso pode ser consultado na página oficial da autarquia.

O Fundão, no distrito de Castelo Branco, é considerado uma das maiores zonas de produção de cereja a nível nacional. De acordo com um levantamento feito pela autarquia, a fileira da produção de cereja neste concelho (que inclui subprodutos e negócios associados) já representa mais de 20 milhões de euros por ano na economia local.