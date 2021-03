Vendas de telemóveis e conteúdos desportivos ajudam Altice a subir receitas

Em 2020, as receitas cresceram 0,5%, para 2,12 mil milhões de euros. Empresa reclama liderança do sector das telecomunicações e a “maior rede de fibra do país”.

As receitas da Altice Portugal subiram 0,5%, para 2,12 mil milhões de euros, em 2020, ano em que a empresa reclamou para si “a liderança incontestada em todos os serviços de telecomunicações em Portugal”.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 0,2%, para 833,6 milhões, revelou a dona da Meo, em comunicado.

É um “desempenho que resulta do contínuo aumento da base de clientes e de serviços e do controlo dos custos operacionais”, destacou a empresa presidida por Alexandre Fonseca.

No quarto trimestre, as receitas aumentaram 2,7%, para 558,3 milhões de euros, “continuando a recuperar da pandemia”. A empresa destaca que o “crescimento das vendas de equipamentos, principalmente telemóveis, o retorno da receita de conteúdos premium desportivos e o ligeiro aumento das receitas de roaming, foram fundamentais” nesta recuperação.

A empresa registou 39,1 mil adições líquidas nos serviços fixos de telecomunicações no quarto trimestre, “após o nível recorde de 51,9 mil no terceiro trimestre de 2020”, e mais 169,8 mil no total do ano. No negócio móvel registaram-se mais 196,5 mil adições líquidas de serviços pós-pagos.

Apesar de mencionar a “efectiva contenção de custos operacionais” e o “rigoroso controlo de custos”, este indicador não é detalhado no comunicado da Altice.

Já “o investimento realizado em 2020 foi superior em 6,9% versus o ano anterior, apresentando uma evolução crescente durante todos os trimestres do ano”, refere a Altice, que diz ter investido 465,7 milhões de euros no primeiro de pandemia.

Com isso, conseguiu antecipar “em seis meses o objectivo traçado para o final de 2020”, que era de estender a sua rede de fibra a 5,3 milhões de casas. A empresa “adicionou mais 687 mil casas (241 mil no quarto trimestre), atingindo 5,6 milhões de casas passadas no final do ano”.

A Altice diz ter reforçado “a sua posição como detentora da maior rede de fibra do país, chegando a mais de 85% dos lares portugueses”.

No comunicado divulgado esta terça-feira, Alexandre Fonseca volta a lançar farpas ao regulador, acusando a Anacom de impor um “ambiente regulatório adverso, hostil e imprevisível”, com “benefícios injustificados” às empresas que vão entrar no mercado (com o leilão de frequências que está em curso).

O gestor descreve 2020 como “um ano de grandes conquistas”, entre elas, “a liderança [da Meo] no serviço de televisão por subscrição” e a “liderança absoluta em todos os serviços de telecomunicações”.

Alexandre Fonseca menciona ainda a criação da “oferta convergente telco-energia, a Meo Energia” e da “Fastfiber, a maior empresa grossista de fibra em solo nacional, que tem como parceiro a Morgan Stanley Infrastructure”.

“Anunciámos a entrada de uma nova operação em Portugal, através da Intelcia, empresa do Grupo Altice e um dos principais players na área de outsourcing” e “assumimos uma posição maioritária na Meo Blueticket”, acrescenta.