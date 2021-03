Vendas de produtos congelados cresceu 17,1 % em 2020 e máquinas de café 23,9%

O volume de vendas no sector do retalho (alimentar e especializado) caiu 1,5% em 2020 face ao ano anterior, atingindo um volume de vendas de 22.653 milhões de euros, segundo os dados do Barómetro de Vendas de 2020 da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), divulgados esta terça-feira.

O retalho Especializado foi a área mais penalizada, por ter sido também a que mais sofreu com as restrições impostas devido à pandemia de covid-19, como períodos de encerramento e lojas e limitações de horários, entre outras, registando uma queda de 17,7% no volume de vendas, que foi ainda mais negativa em mercados específicos, como o caso do vestuário, com quebras de 32,5%. A venda de produtos de electrónica e electrodomésticos cresceu, explicada pelo teletrabalho e ensino à distância, mas o destaque vai para as máquinas de bebidas, ou seja, máquinas de café, que viram as vendas disparar 23,9%.

Já o retalho alimentar apresentou um aumento de 8,1% do volume de vendas no 2020 face ao ano transacto, e neste domínio há alterações de consumo interessantes, vendas de produtos congelados, que cresceu 17,1 %.