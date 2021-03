Centeno: bancos têm provisões de dois mil milhões para lidar com fim das moratórias

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, reforçou esta terça-feira, que o prolongamento das moratórias, nomeadamente a que termina esta quarta-feira, 31 de Março, não pode ser feito por falta de enquadramento europeu. E que a resposta às dificuldades de pagamentos deve ser encontrada “nos bancos e na adaptação de apoios públicos”.

No que diz respeito às respostas dos bancos, o governador destacou a constituição de provisões de dois milhões de euros, em 2020, por parte dos bancos, uma medida que considera positiva.

Ouvido no Parlamento, a requerimento do Bloco de Esquerda, o governador admitiu que aproximadamente 20% do total das moratórias está em termos de risco de incumprimento no "stage 2”, ou seja, risco moderado.

Centeno admitiu que tem estado em contactos com Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), mas reconheceu que a probabilidade de prorrogação das moratórias é “muito, muito baixa”. Acrescentando ainda, neste momento, que essa possibilidade [de prorrogação] não está neste momento colocada”.

Relativamente ao projecto de lei do PCP, que é apreciado esta quarta-feira, e que pretende a prorrogação por mais seis meses, Centeno reafirmou que sem enquadramento da EBA isso teria um “efeito de ricochete” sobre os bancos e sobre os clientes. Ou seja, esses créditos seriam marcados como “em reestruturação”. Para os bancos isso significaria imparidades, e as famílias ficariam marcadas como incumprimento e veriam o seu acesso futuro ao crédito dificultada no futuro.​

O antigo ministro das Finanças voltou a minimizar o impacto da moratória privada (criada pelos bancos) que chegou agora ao fim. No final de Fevereiro, esta moratória de crédito à habitação ascendia a 3,1 milhões de euros, abaixo dos 3,7 mil milhões de euros de Janeiro.

“A moratória que termina amanhã é de facto minoritária”, referiu o governador, lembrando que os particulares nesta solução não sofreram quebras de rendimentos, desemprego ou outras consequências económicas da pandemia, porque os que sofreram estão na moratória pública. Entre os vários números que avançou, Centeno referiu que dos 294.700 contratos em moratórias, cerca de 80 mil estão na medida que expira agora. E ainda que a dívida média dos particulares na moratória pública é de 65 mil euros e na privada 38 mil euros.