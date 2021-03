FC Porto defronta Chelsea em Sevilha nos “quartos” da Liga dos Campeões

Os jogos entre FC Porto e Chelsea, dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, marcados para 7 e 13 de Abril, vão ser disputados em Sevilha, devido à pandemia de covid-19.

“A UEFA pode confirmar que os jogos da primeira e segunda mãos da Liga dos Campeões, entre FC Porto e Chelsea, vão ter lugar no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha”, lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

O embate da primeira mão entre os “dragões”, que eliminaram a Juventus nos “oitavos”, e os ingleses, que afastaram o Atlético de Madrid, estava marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, mas foi transferido para a casa do Sevilha, face à exigência de quarentena no Reino Unido para os provenientes de Portugal. O jogo da segunda mão, previsto para Londres, está marcado para 13 de Abril, também na cidade espanhola.

“A UEFA quer agradecer ao FC Porto e ao Chelsea pela estreita cooperação e apoio, assim como à Real Federação Espanhola de Futebol, pelo ajuda e concordância em receber os jogos em questão”, rematou a UEFA.

Recorde-se que foi na cidade andaluz, mas no estádio Olímpico, que, em 21 de Maio de 2003, o FC Porto ergueu a Taça UEFA de 2002/03, ao vencer na final os escoceses do Celtic, por 3-2, no prolongamento.