Doença oncológica afasta guarda-redes do Nacional dos relvados

O guarda-redes do Nacional Daniel Guimarães viu ser-lhe diagnosticado um problema oncológico, que o afastará dos relvados pelo menos até ao final desta temporada.

A doença foi detectada no final da semana passada, quando o atleta de 33 anos foi sujeito a exames complementares a um traumatismo na grelha costal, sofrido em Fevereiro, durante um jogo, na sequência de um choque com o poste da baliza.

“Queixava-se de dores abdominais e, como eram persistentes, a equipa médica foi alargando os exames”, disse ao PÚBLICO fonte do clube madeirense, que milita na I Liga, adiantando que o jogador brasileiro vai iniciar o tratamento já esta semana.

Daniel Guimarães chegou ao Funchal em 2017, contratado pelos madeirenses ao Red Bull Brasil, subindo nessa época à I Liga. É casado e tem um filho com dois anos.

“O tratamento será feito na Madeira e o clube não deixará que nada falte”, disse a mesma fonte, mostrando-se esperançada num desfecho favorável deste caso.

“Além de um excelente profissional, o Daniel é um enorme companheiro e amigo. Vai fazer muita falta à equipa, mas todos nós estamos com ele.”

O capitão da equipa madeirense, que é 16.ª classificada na Liga portuguesa, deixou uma mensagem de apoio e confiança a Daniel Guimarães. “Meu amigo, tens o jogo mais difícil da tua vida. Sabes perfeitamente que além da tua família tens o balneário contigo para te apoiar nesta luta. Tenho a certeza, que todos os nacionalistas também estão contigo. Acredita que será um daqueles penáltis ou uma enorme defesa que irás defender e sair desta situação”, escreveu Rúben Micael na página pessoal no Facebook.

Também o presidente da Liga, Pedro Proença, já transmitiu uma mensagem de solidariedade e esperança ao guardião dos madeirenses.

“A vida, por vezes, prega-nos partidas, mas é nestes momentos que temos de ter capacidade de superação e vitória. Acredito que é o que acontecerá ao Daniel Guimarães, a quem deixo uma palavra de conforto”, escreveu Proença numa mensagem publicada no site da Liga, na qual mostra confiança na recuperação do jogador.

“O futebol, no geral, e o CD Nacional, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Daniel Guimarães, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir apoio para ultrapassar esta fase e pensar num regresso aos relvados.”

Os madeirenses, retiraram a inscrição do jogador da Liga, substituindo-o por António Filipe, que assinou esta segunda-feira, pelo Nacional. O guarda-redes de 35 anos, que passou pelo Gondomar, Desp. Chaves, Paços de Ferreira e Estoril, estava sem clube desde o final do ano passado, quando terminou o contracto com o Al Jabalain, da Arábia Saudita.