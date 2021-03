Tiara de safiras e diamantes que pertenceu a D. Maria II vai a leilão na Christie’s

Uma tiara de safiras e diamantes que pertenceu à rainha D. Maria II, jóia com que aparece representada num dos seus retratos mais conhecidos, vai a leilão na Christie’s, em Genebra.

Com uma base de licitação entre 170 e 350 mil francos suíços (entre 153 e 317 mil euros), a peça irá à praça no próximo dia 12 de Maio. “Pela sua importância — tanto histórica, como artística — esta jóia deve, sem margem para dúvida, ser adquirida pelo Estado português por forma a enriquecer e completar o acervo público de joalharia histórica”, lê-se numa informação a que o PÚBLICO teve acesso, assinada por João Júlio Teixeira, um especialista em jóias antigas que actualmente faz parte do comissariado que está a preparar a exposição do futuro Museu do Tesouro Real, previsto para inaugurar no Verão no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

No quadro da autoria do pintor austríaco Ferdinand Krumholz, actualmente exposto na sala do trono do palácio, D Maria II (1819-1853) surge representada em 1846 exibindo a tiara, bem como um alfinete e uma pulseira que também faziam parte do adereço.

Depois de na segunda-feira ter sido alertado para o leilão por João Júlio Teixeira, o director do Palácio da Ajuda e do futuro Museu do Tesouro Real apressou-se a pedir à Christie’s mais informação, embora não tenha dúvidas de que “esta é a tiara representada na iconografia da primeira rainha constitucional portuguesa”.

José Alberto Ribeiro aguarda agora resposta para poder explicar ao director-geral do Património, Bernardo Alabaça, com quem ainda não falou, por que razão seria importante poder incluir esta jóia nas colecções públicas.

“Sabemos que estes são tempos muito difíceis ao nível dos orçamentos e que há outras preocupações nos museus, mas devíamos tentar comprá-la e é isso que vou sugerir ao director muito em breve. Ao mesmo tempo, estou já à procura de mecenas que nos possam ajudar”, diz.

Este pedido será feito, recorde-se, dias depois de terem sido tornados públicos graves problemas de infra-estruturas e equipamentos nos museus nacionais de Arte Antiga e do Azulejo, ambos em Lisboa.

Uma rainha, muitos herdeiros

Após a morte da rainha, a tiara foi avaliada em dois contos de réis e descrita como um diadema formado por elementos destacáveis — nove alfinetes que podem ser usados individualmente —, cravejado com 1415 diamantes e cinco safiras. “Não é muito comum haver nestas avaliações reparos tão abonatórios em relação à qualidade das pedras. Os dois avaliadores que assinam o inventário após a morte da rainha dizem que os brilhantes maiores são de boa qualidade por serem claros, puros e bem lapidados. Em relação às safiras dizem também que têm bonita cor”, explica ao PÚBLICO João Júlio Teixeira.

A jóia terá sido recebida como herança da mãe pela infanta D. Maria Ana (1843-1884), que levou a jóia para fora de Portugal após ter casado com o príncipe herdeiro do trono da Saxónia, D. Jorge. Após a sua morte precoce — D. Maria Ana nunca chegou a ser rainha —, a tiara foi herdada pelo seu filho mais velho, o príncipe Frederico Augusto, explica o mesmo relatório, antes de passar para a princesa Margarida Carolina (1900-1962), que se casou em 1920 com outro bisneto da rainha D. Maria II de Portugal, o príncipe Frederico de Hohenzollern-Sigmaringen (1891-1962), neto da infanta D. Antónia. “A peça estará hoje com descendentes das duas infantas e provavelmente com os descendentes do príncipe João Jorge, marido da princesa Brígida, irmã do actual rei da Suécia.”

O comunicado de imprensa da Christie’s identifica a proveniência da peça apenas até ao casamento da infanta D. Antónia. O especialista português lembra que as filhas de D. Maria II trocaram algumas das jóias herdadas e que é possível que a tiara tenha sida dada originalmente a D. Antónia. O leilão inclui outras jóias da família Hohenzollern-Sigmaringen, mas o PÚBLICO ainda não conseguiu esclarecer junto da leiloeira quem a está a vender.

João Júlio Teixeira explica que a proveniência mais recente da tiara foi estabelecida por David Rato, que tem uma página no Instagram dedicada às jóias da casa real espanhola. Numa das fotografias aí publicadas, vê-se a princesa Brígida a usar a tiara que pertenceu a D. Maria II num casamento real.

Lembrando que uma oportunidade como esta dificilmente se repetirá num futuro próximo, José Júlio Teixeira sublinha que das várias tiaras que D. Maria II utilizou durante a vida — talvez cinco — nenhuma permanece em posse do Estado português: “Igualmente, não faz parte das colecções públicas nenhuma jóia datável do reinado da primeira rainha constitucional portuguesa com esta magnificência e envergadura.”

O especialista em jóias antigas afirma também que D. Pedro V (1837-1861), filho de D. Maria II, se inspirou nesta jóia para o modelo da coroa-tiara que ele próprio ofereceu à sua noiva, D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen (1837-1859), por ocasião do seu casamento, em 1858. “A peça das safiras deixa Portugal um ano depois do casamento do rei e ele provavelmente sabia que isso ia acontecer. Ficava assim a memória formal da peça da mãe.”

Peça privada, presença pública

A tiara fazia parte do património particular da rainha D. Maria II: “Não era uma peça que pertencesse à coroa, ao Estado. Uma das novidades do Museu do Tesouro Real é clarificar o processo de execução de uma grande tiara da coroa feita em 1834 para a qual a D. Maria ordena a descravação de uma série de peças mais antigas para a sua feitura. Essa grande tiara é desmantelada pelo rei D. Luís e o diamante principal é recolocado no lugar original, que é a grande medalha das três ordens militares.”

Embora a tiara tenha pertencido à colecção pessoal de D. Maria II, acaba por ganhar um certo peso institucional porque, talvez pelo seu aparato, é representada na iconografia da rainha, insiste o director da Ajuda. “É uma peça privada com uma presença pública. E nós só temos na colecção real uma tiara, a das estrelas, que pertenceu a uma rainha consorte, Maria Pia.”

No acervo do palácio há outras jóias usadas por D. Maria II, umas que pertenceram a antecessores, como a coroa que D. João VI encomendou e que oficialmente passou para as mãos de todos os monarcas depois dele e até D. Manuel II, o último, e outras que chegaram às colecções com a rainha.

Entre elas está, por exemplo, o ceptro que lhe foi oferecido pelos liberais em 1828, um terço em ouro com peças de quartzo e uma granada, e uma châtelaine (jóia que se usava na cintura dos vestidos, com correntes onde se suspendiam relógios, sinetes e outros objectos utilitários, uma vez que as senhoras não tinham bolsos), assim como várias pulseiras, da prestigiada casa francesa Mellerio, os joalheiros das rainhas europeias no segundo quartel do século XIX.

Este grupo de jóias é, no entanto, muito reduzido comparado com aquela que devia ser a sua colecção pessoal, adverte João Júlio Teixeira, lembrando que D. Maria II teve muitos filhos e que, por isso, o seu património ficou muito disperso depois da sua morte.

“Isto chama a atenção, mais uma vez, para a necessidade de instituir um fundo público para fazer aquisições pontuais de peças que têm interesse para o Estado português. Como não existe uma política de aquisições, as oportunidades vão-se perdendo porque não há tempo de reacção”, disse ao PÚBLICO Luísa Penalva, conservadora de joalharia do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

Notícia actualizada às 15h40 com reacção da conservadora do MNAA