Terça, na TV: A Cidade e A Toupeira entre X-Men e Portugal em campo

CINEMA

X-Men

AXN, 17h16

Os super-heróis criados por Stan Lee surgem em carne e osso nesta adaptação realizada por Bryan Singer, com Patrick Stewart, James Marsden, Halle Berry, Hugh Jackman, Anna Paquin, Famke Janssen, Ian McKellen e Bruce Davidson. O filme abre uma maratona da saga, que prossegue às 18h54 com X-Men 2 e, amanhã, a partir das 15h23, com X-Men 3: O Confronto Final, X-Men Origens: Wolverine, X-Men: O Início.

A Cidade

Hollywood, 17h35

Doug lidera um bando de ladrões de bancos que, durante um golpe, faz refém Claire Keesey, a gerente. Ela escapa ilesa, mas não consegue superar o sucedido... Até conhecer Doug, que a faz sentir segura e por quem se apaixona. Ben Affleck realiza e protagoniza esta adaptação do livro Prince of Thieves, de Chuck Hogan. Contracena com Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner (nomeado para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), Blake Lively, Titus Welliver, Goerge Carroll, Pete Postlethwaite (que morreria meses depois) e Chris Cooper.

A Toupeira

AXN Movies, 21h10

George Smiley está prestes a reformar-se dos serviços de espionagem britânicos quando é intimado pelo primeiro-ministro para um caso particularmente delicado: interceptar um agente soviético infiltrado na agência. Só se sabe que é alguém do grupo, treinado para trair e em quem eles se habituaram a confiar. Realizado por Tomas Alfredson e com a Londres dos anos 1970 como cenário, A Toupeira adapta o aclamado romance de John le Carré. Conseguiu três nomeações para os Óscares: melhor argumento adaptado, banda sonora e actor principal (Gary Oldman). No elenco entram também John Hurt, Mark Strong e Colin Firth.

As Bodas de Deus

TVCine Edition, 22h

Escrito, dirigido e protagonizado por João César Monteiro, continua a comédia satírica de João de Deus. Após ter perdido tudo (em Os Segredos da Casa Amarela), arrasta-se por um parque frio e solitário, onde recebe de um enviado de Deus (Luis Miguel Cintra) uma mala cheia de dinheiro. Entretanto, mergulha no lago para socorrer uma jovem (Rita Durão) prestes a afogar-se.

Inimigos Públicos

Hollywood, 2h35

Johnny Depp, Billy Crudup, Marion Cotillard e Christian Bale interpretam o filme realizado por Michael Mann, a partir de um livro do historiador e jornalista Bryan Burrough. Na Grande Depressão, numa atmosfera de revolta generalizada contra os bancos, um grupo de gangsters conquista a simpatia do público. A liderá-los está John Dillinger, visto como um Robin dos Bosques moderno.

DOCUMENTÁRIO

Onde Está o Meu Roy Cohn?

TVCine Edition, 18h35

A história de um dos mais famosos e infames conselheiros dos bastidores da política norte-americana: Roy Cohn (1927-1986), advogado que apoiou vultos de poder como Joseph McCarthy ou Donald Trump. O documentário, de 2019, é realizado por Matt Tyrnauer.

DESPORTO

Futebol: Mundial 2022

RTP1, 19h37

Directo. A selecção portuguesa prossegue a busca pelo apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022. Depois de derrotar o Azerbaijão e empatar com a Sérvia, a equipa de Fernando Santos encontra-se com o Luxemburgo, que vem de uma vitória sobre a República da Irlanda e que joga em casa, no Estádio Josy Barthel.

INFANTIL

Away - A Viagem (V. Orig)

TVCine Emotion, 11h15

Gints Zilbalodis estreou-se nas longas de animação em 2019, com este filme em que um rapaz e um pássaro viajam de mota por uma estranha ilha, após um desastre, enquanto tentam regressar a casa e escapar a um espírito malévolo.

A Incrível História da Pêra Gigante (V. Port.)

SIC K, 15h12

Animação dinamarquesa assinada por Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam e Philip Einstein Lipski. O presidente da câmara de Solby desaparece e é substituído por alguém que trata mal a cidade. O elefante Sebastian e a sua amiga Mitcho encontram, numa garrafa, uma mensagem assinada pelo autarca. Apesar dos seus receios – Sebastian não sabe nadar e Mitcho tem medo do oceano –, embarcam juntos numa aventura em alto-mar.