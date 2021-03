Encontro de Leituras com a poesia de Marília Garcia

A poesia da escritora brasileira vai estar em destaque a 13 de Abril, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília. O ID da reunião no Zoom é 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272. Em discusão no clube de leitura do jornal PÚBLICO e da Folha de S. Paulo estará o livro Câmera Lenta , o grande vencedor do Prémio Oceanos de Literatura em 2018.

“Se a gente prestar atenção e fizer silêncio/— se a gente prestar atenção e fizer / silêncio —/ pode ser que ouça/ alguma mensagem/ perdida no ar.” Assim termina Hola, Spleen, um dos poemas de Câmera Lenta, livro que estará em discussão no Encontro de Leituras de 13 de Abril (22h em Lisboa, 18h em Brasília). A sessão online terá como convidada a escritora, editora e tradutora brasileira Marília Garcia (Rio de Janeiro, 1979), que com este livro foi a grande vencedora do Prémio Oceanos de Literatura em 2018.

Câmera Lenta e Outros Poemas Autoria: Marília Garcia

Editora: Tinta-da-china

O clube de leitura do jornal PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, que junta leitores de língua portuguesa, acontece uma vez por mês na plataforma Zoom e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário, na presença de um escritor, editor ou especialista convidado. Pela primeira vez desde a criação deste clube estará em destaque uma obra de poesia, numa sessão moderada por Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Francesca Angiolillo, repórter especial da Folha de S. Paulo e escritora vencedora do Prémio Literário da Biblioteca Nacional em 2018, na categoria de poesia, com o seu livro de estreia Etiópia (7letras), esta em substituição de Úrsula Passos, a moderadora habitual. Aqui fica o link. O ID da reunião no Zoom é 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272.

“aqui só tenho uma regra:/ todos os dias às 10h/ tiro uma foto da ponte./ o resto é livre e gira/ em torno da pergunta:/ como ver o tempo/ passar nesse lugar?/ penso no infra-/ -ordinário do georges perec/ e todos os dias/ vou até à ponte/ e tiro uma foto/ que possa me dizer/ alguma coisa/ sobre estar aqui. (…)” é por sua vez o início do poema Tem país na paisagem? (versão compacta), mais um de Câmera Lenta, obra onde há um flirt com cinema e que foi escrita na época em que Marília Garcia viveu em Paris com uma bolsa. No Brasil, este quinto livro de Marília Garcia foi publicado pela editora Companhia das Letras em 2017. Em Portugal, a obra saiu com o título Câmera Lenta e outros Poemas, em Outubro de 2019, na colecção de poesia da Tinta-da-china, coordenada por Pedro Mexia, que foi um dos jurados da edição do Prémio Oceanos 2018.

Na badana da edição portuguesa, Pedro Mexia escreve: “Mecanismos interrogativos, manifestações de espanto sofisticado, os poemas de Marília Garcia estão atentíssimos aos fenómenos e às teorias. Contam coisas, descrevem coisas, desmontam coisas (máquinas, viagens, conversas, enganos geográficos, festivais de poesia), como se toda a narração fosse uma desconstrução. E usam truques, loops, mudanças de velocidade, deslocamentos linguísticos, materiais diversos. Da ‘poesia da experiência’ e da ‘poesia da linguagem’ fazem uma poesia da experiência linguística.”

Esta edição portuguesa funciona também como uma antologia, pois, além do livro Câmara Lenta, inclui também poemas dos livros anteriores da escritora — Paris Não Tem Centro (7Letras, 2016); Um Teste de Resistores (7Letras, 2014), obra que saiu em Portugal na Mariposa Azual em 2015; Engano Geográfico (7Letras, 2012); 20 poemas para o seu walkman (Cosac Naify, 2017) — e traz ainda quatro poemas inéditos. Nas páginas finais pode ler-se um posfácio do escritor brasileiro Victor Heringer (1988-2018) intitulado Itinerário Caprichoso, onde se afirma: “A Marília é uma das nossas maiores poetas-pensadoras.”

Depois de publicar o seu primeiro livro, Marília Garcia começou a ser convidada para festivais literários e percebeu nessa altura que a sua poesia era feita para uma leitura silenciosa, não funcionava ao ser lida em voz alta. Foi então que fez poemas novos, que lhe permitissem essa leitura em voz alta nos eventos para que era convidada. Começou ao mesmo tempo a pensar em imagens para projectar enquanto lia. A sua obra ganhou assim mais dimensão ensaística e performativa. De tal maneira que Parque das Ruínas, o seu livro mais recente, publicado no Brasil em 2018 pela Luna Parque (a editora de poesia que a autora criou com o poeta e professor Leonardo Gandolfi em 2015), já incorpora nas suas páginas imagens, fotografias, gravuras, fotogramas de filmes, etc.

Muitas vezes, quando lê os seus poemas em público, Marília Garcia vai actualizando o texto, pensando o poema para um cenário específico, tal como acontece nas artes plásticas com o site-specific, e adaptando-o ao lugar onde é dito, tal como fez, por exemplo, na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) em 2016. No seu site oficial e no YouTube está disponível o espectáculo do projecto Poesia Instrumental do SESC, com as composições que o colectivo Capim Novo fez para alguns dos poemas deste Câmera Lenta.

Foto Marília Garcia Renato Parada

Quando andava na Universidade do Rio de Janeiro, onde se licenciou em Letras (é doutorada em Literatura Comparada), Marília Garcia conheceu Valeska de Aguirre, que a levou para estagiar na editora 7Letras. Foi nessa época, aos 20 anos, que começou a conhecer melhor a poesia brasileira contemporânea. Em Portugal, organizou com de Aguirre a antologia A Poesia andando: treze poetas no Brasil, que foi publicada pela Cotovia em 2008. Nessa altura, as duas visitaram Lisboa e estiveram presentes no lançamento do livro.

Marília Garcia criou também um blogue que se transformou numa publicação impressa, a modo de usar & co., uma revista de poesia “e outras textualidades conscientes”, e pertenceu ao conselho editorial da revista Inimigo Rumor. Actualmente escreve no Blog da Companhia.

Pelo Encontro de Leituras já passaram o escritor angolano Ondjaki, que discutiu com os leitores o seu romance Bom Dia Camaradas (Caminho); o autor português Valter Hugo Mãe, para falar de Contra Mim (Porto Editora); a escritora e professora de literatura brasileira Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, para conversar sobre A Paixão Segundo G.H. (Relógio D’Água), e o escritor José Luís Peixoto sobre o seu livro de viagem O Caminho Imperfeito. Quem não conseguiu assistir às sessões tem à sua disposição um pequeno vídeo que o PÚBLICO disponibiliza sobre cada sessão, e pode ouvir também o podcast Encontro de Leituras. O podcast do Encontro de Leituras pode ser ouvido no Spotify, no Soundcloud, no iTunes e, em breve, noutras aplicações para podcast.