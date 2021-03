Esta terça-feira, 30 de Março, é o Dia Mundial da Doença Bipolar. O Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra assinala este dia com uma banda desenhada.

Para dar destaque ao Dia Mundial da Doença Bipolar, cientistas do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra fizeram uma banda desenhada curta que nos leva numa viagem sobre o que é esta doença, o que se sabe (e não sabe) sobre ela, como se pode tratar, pessoas famosas que a tiveram ou o que está a ciência a fazer para aprofundar os conhecimentos. É a primeira vez que esta BD é aqui publicada.

“Como sempre, só promovendo a investigação e a divulgação poderemos melhorar o nível de literacia em saúde mental, e nesta doença em particular, em prol de uma sociedade cada vez mais inclusiva, coesa e humanista”, pode ler-se na banda desenhada Uma Viagem Bipolar, uma entre já muitas que o CNC tem vindo a dedicar à divulgação da ciência fora dos muros da comunidade científica.

Esta banda desenhada foi criada no âmbito das actividades da Semana Internacional do Cérebro 2021 (de 15 a 21 de Março), uma iniciativa apoiada pela Fundação Dana e pela Federação Europeia das Sociedades de Neurociências. Uma Viagem Bipolar está também ligada ao projecto de investigação “Os altos e baixos do stresse celular: A hipótese MAM [membranas associadas às mitocôndrias] para a patofisiologia da doença bipolar”, financiado pelo Programa Operacional Factores de Competitividade (Compete 2020) e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

No PÚBLICO, já foram publicadas várias pequenas BD pelos investigadores do CNC, por exemplo sobre a doença de Machado-Joseph, a esclerose lateral amiotrófica, a tuberculose, o exercício físico e as mitocôndrias, o sono, a (in)fertilidade humana, a diabetes, ou o cérebro.

Desde Janeiro, até ao final deste ano, o CNC está a publicar uma vez por mês no PÚBLICO a série A Saúde no Saber, sempre acompanhada por uma ilustração.