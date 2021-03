Com sete genes foi possível “domar” uma bactéria feita em laboratório

Depois de em 2016 terem apresentado ao mundo a bactéria sintética com o menor genoma de sempre, uma equipa de cientistas anuncia agora que foram identificados sete genes que conseguem domar este organismo celular feito em laboratório, fazendo com que cresça e se divida de uma forma aparentemente normal. O projecto que explora os mecanismos que controlam os mais simples processos da vida vem descrito num artigo da Cell, esta segunda-feira, e resultou de uma colaboração de cientistas do Instituto J. Craig Venter (JCVI), o Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (NIST) e o Centro de Bits e Átomos do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT).