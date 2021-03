A covid-19 veio dos morcegos, diz a OMS, mas houve um intermediário para chegar até nós

O novo coronavírus foi transmitido por morcegos-de-ferradura aos seres humanos através de um outro animal, que serviu de intermediário – esta é a conclusão que os cientistas da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) que foram a Wuhan consideram mais provável, dizem no relatório final da missão, finalmente tornado público nesta terça-feira.

A hipótese de o SARS-CoV-2 se ter espalhado pelo mundo em resultado da fuga acidental do vírus de um laboratório, defendida pela Administração de Donald Trump – o ex-director dos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças dos EUA, Robert Redfield, disse na semana passada ao jornal USA Today que estava convencido disto –, é considerada “extremamente improvável”.

Os cientistas já o tinham dito na conferência de imprensa na China, no fim da sua viagem a Wuhan, no início de Fevereiro, juntamente com cientistas chineses. Agora, no relatório em que pedem que se faça mais investigação sobre a origem do SARS-CoV-2, os cientistas assumem não ter estudado a possibilidade de uma fuga voluntária do vírus, e determinam que um acidente seria “extremamente improvável”.

Estas declarações foram criticadas por outros cientistas e intelectuais, entre os quais Jamie Metzl, especialista em geopolítica, futurólogo, escritor, membro do think tank Atlantic Council que trabalhou para a Administração Clinton. Consideraram que a OMS não foi suficientemente diligente na sua investigação e acham que não foi dada atenção devida ao Instituto de Virologia de Wuhan, que foi criado depois de ter surgido o vírus da SARS, em 2002-2004, precisamente para fazer vigilância de novos coronavírus. Questionam ainda o facto de esta ser uma “investigação conjunta” com cientistas chinesas, considerando que isto influencia as conclusões.

“Identificar a origem do vírus é uma tarefa complexa, que exige colaboração internacional e de vários sectores, e um compromisso para aprimorar as competências e capacidades e trabalhar de forma global”, escrevem os cientistas no relatório. Sublinham que uma epidemia nem sempre surge no local onde começou – uma ideia forte já expressa na conferência de imprensa em Wuhan.

A investigação da origem do novo coronavírus é um tema extremamente sensível em termos geopolíticos, apesar de ter mudado o poder em Washington, ter saído Donald Trump e entrado Joe Biden. Os Estados Unidos têm-se mantido bastante críticos sobre o trabalho dos cientistas da OMS, e seguem a linha dos que se mantêm cépticos em relação a este relatório. “Temos preocupações sérias sobre a metodologia e o processo que levou à elaboração deste relatório, incluindo o facto de que aparentemente Pequim ajudou a escrevê-lo”, disse o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, numa recente entrevista à CNN.

Mas não há nada de muito diferente em relação ao que foi afirmado na conferência de imprensa de Wuhan. Os cientistas não conseguiram determinar com precisão a origem do novo coronavírus, antes produziram quatro hipóteses, atribuindo-lhes um grau de probabilidade, e apelando a que se faça mais investigação.

Uma das hipóteses colocadas pelos cientistas foi a da transmissão directa do novo coronavírus pelos morcegos aos seres humanos. Foi considerada provável, embora não muito. Os vírus geneticamente mais próximos do SARS-CoV-2 já detectados foram descobertos em morcegos na província de Yunan, em 2013, mas são antepassados distantes, dizem os cientistas no relatório da OMS. Outros vírus com alguma proximidade genética foram encontrados em morcegos em vários locais na Ásia.

O que isto mostra é que o SARS-CoV-2 não apareceu do nada, de repetente – os seus antepassados, e versões mais ou menos próximas, já andavam em circulação na Ásia há alguns anos, e não só na China. É possível conceber que estes vírus tenham circulado entre populações asiáticas de morcegos e ocasionalmente, infectando outros animais, à medida que a desflorestação avança e os homens entram cada vez mais em contacto com animais selvagens. Algum animal doméstico, ou um animal selvagem que se aproxima mais dos seres humanos – talvez que seja caçado – poderá ter sido o hospedeiro intermédio que o passou aos seres humanos.

Um destes vírus distantes pode ter-se adaptado melhor ao ser humano num destes animais intermédios. Os cientistas sublinham que vírus semelhantes foram encontrados em pangolins (entretanto ilibado como a espécie intermédia), e que visons e gatos são susceptíveis à covid-19, pelo que poderão ser hospedeiros naturais também do coronavírus. A hipótese de os gatos terem sido esse animal intermédio – pois são susceptíveis ao SARS-CoV-2 e transmitem-no a outros gatos – foi investigada por cientistas chineses em Wuhan, mas os resultados parecem ter sido inconclusivos.

Mas os porcos, por exemplo, uma espécie intermédia para a evolução do vírus da gripe, entre as aves e os humanos, não se mostraram susceptíveis ao novo coronavírus – o que merece mais estudos, dizem os cientistas.

Aqui passamos à quarta hipótese: a ideia de que o novo coronavírus se tenha transmitido ao homem através de carne congelada, que pode ser de animais selvagens criados em quintas na China rural para ser vendida como se se tratasse de caça. Esta ideia despertou muita polémica, confundiu-se com sugestões vindas da China de que o vírus se pode espalhar em superfícies congeladas, propagada por histórias de carregamentos de peixe congelado proveniente da Europa onde o vírus é detectado, por exemplo, dizia a revista Nature em Fevereiro.

O alerta da equipa que foi a Wuhan, no entanto, prendeu-se com ter percebido que no mercado de Huanan, onde foi detectado o primeiro surto de SARS-CoV-2 – mas onde se sabe agora que não foi o local onde a doença começou – havia marisco e peixe a vender, mas também bancas com carne deste tipo, que tornam plausível um cenário de contaminação cruzada.

Mas a equipa diz “não haver provas de que a comida congelada seja uma fonte ou via provável de transmissão do vírus”. No entanto, diz que é necessário “coordenar e cooperar globalmente para partilhar dados e provas para clarificar o papel potencial dos alimentos na transmissão da covid-19” – uma forma de não deixar cair esta hipótese, que tem sido muito investigada pela China.

O SARS-CoV-2 está coberto com uma cápsula viral, uma membrana de lípidos onde estão as proteínas que usa para infectar células e que é muito sensível aos ciclos de congelação e descongelação que podem ocorrer durante o transporte de alimentos congelados, dizia uma análise na revista de divulgação científica New Scientist em Fevereiro. Com danos na cápsula viral, o SARS-CoV-2 não poderia infectar novas vítimas.

No relatório final, a hipótese é considerada plausível, a estudar, mas não muito provável. Até porque a maioria dos animais selvagens, ou selvagens criados em cativeiro vendidos nos mercados chineses são vendidos vivos – o que facilita muito mais a contaminação entre espécies, incluindo o ser humano.