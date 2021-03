O primeiro cometa interestelar a visitar-nos manteve a sua pureza

É o segundo visitante recente de outro sistema solar a aventurar-se até ao território governado pelo nosso Sol e, entre os cometas formados à volta de outras estrelas, é mesmo o primeiro a vir até cá. O cometa 2I/Borisov, que nos visitou em 2019, nunca terá passado antes perto de uma estrela, o que o torna um dos cometas mais inalterados que já vimos, segundo as observações do Very Large Telescope (VLT), um dos telescópios do Observatório Europeu do Sul (ESO) no Chile. Por essa razão, sem os efeitos de uma estrela sobre os materiais que o constituem, o 2I/Borisov é “uma relíquia intacta da nuvem de gás e poeira que lhe deu origem”, salienta em comunicado o ESO.